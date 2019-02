Stal zdobywcą Pucharu Polski! – Arka pokonana

Arged BM Slam Stal po zaciętym, ciekawym finale pokonał Arkę Gdynia 77:74 i zdobył Puchar Polski w 2019 roku. Mateusz Kostrzewski zdobył 21 punktów dla ostrowian.

„Koszykarska bitwa” zapowiadano przed meczem i finał pucharu właśnie taki był – twardy, zacięty, pełny dobrej obrony i podkoszowych pojedynków. Tym razem Arka wstrzeliła się z trójkami już od początku i zaczęła minimalnie lepiej, prowadząc 6:2.

Stal, dzięki dobrej obronie, mogła jednak wyprowadzać kontry, z dystansu trafiał też „król trójek” Michał Chyliński i to ostrowianie przejęli inicjatywę. Rewelacyjną zmianę dał Mateusz Kostrzewski (szybkie 10 punktów, niemal wyłącznie spod kosza) i zrobiło się nawet 32:25.

Wtedy jednak pokazał się inny ze świeżych nabytków – Bartłomiej Wołoszyn. Dzięki kolejnym jego akcjom (10 pkt. do przerwy) oraz przy braku obrońcy dla Roberta Upshawa pod koszem, Arka zaliczyła serię aż 14:1. Mimo totalnej dominacji Stali w walce o zbiórki, to gdynianie prowadzili do przerwy 39:37.









Druga połowa to już wojna nerwów, niskie skuteczności i walka niczym w 7. meczu serii playoff. Stal wciąż miała problem z obroną przeciwko Upshawowi i brakowało jej punktów spod kosza. Z kolei Arka kiepsko wracała do obrony i pozwalała na ponowienia. Po doskonałej trójce, trafionej z faulem przez Wołoszyna, gdynianie po 30 minutach prowadzili 59:55.

Końcowe minuty to najpierw świetna obrona Stali (gdy było 5 Polaków na boisku) i seria błędów Arki w ataku (słaby James Florence). Kolejne doskonałe akcje tyłem do kosza – bez względu na to, kto próbował go bronić – zaliczał Kostrzewski i na 4 minuty przed końcem było 68:61 dla ostrowian.

Po 2 celnych trójkach Deividasa Dulkysa (raz cudem o tablicę) na 1 minutę przed końcem Stal prowadziła już tylko 74:72. Mogła prowadzić wyżej, ale Ivan Maras przestrzelił oba rzuty wolne. Wtedy jednak mega istotnym przechwytem popisał się Daniel Szymkiewicz, a Mike Scott już nie zawiódł na linii.

Arka miała jeszcze szansę na wyrównanie w ostatniej akcji, ale Ivan Maras zablokował trójkę Jakuba Garbacza. Stal nieznacznie, ale zasłużenie wygrała finał i zdobyła Puchar Polski.

Tomasz Sobiech

