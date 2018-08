Stal ze znanym centrem – wraca King, wraca solidność

Dwa sezony temu uznawano go za najlepszego środkowego w PLK, teraz ponownie zagra w Ostrowie. Bardzo doświadczony Shawn King powraca z ligi słoweńskiej.

Shawn King (36 lat, 208 cm) w sezonie 2016/2017 rozegrał bardzo udany sezon w barwach BM Slam Stali. W głosowaniu trenerów ostał wybrany MVP rundy zasadniczej. W 36 meczach spędzał na parkiecie średnio 27 minut, notując w sezonie zasadniczym 12,2 punktu, 11,2 zbiórki i 1,3 bloku na mecz, co przekładało się na eval na poziomie 20,7. Trafiał aż 62.7 % rzutów z gry, do tego 64 % wolnych.

W poprzednim sezonie King występował na Słowenii. Reprezentowały barwy klubu Sixt Primorska. Z tą drużyną grał także w Lidze Adriatyckiej. Na słoweńskich parkietach Shawn King grając średnio na poziomie 18 minut, notował 7 punktów i miał 8 zbiórek. Nie jest typem gracza grającego efektownie, ale jest po prostu skuteczny w tym co robi – dobrze dograna piłka do strefy podkoszowej, to niemal pewne punkty.

W swojej profesjonalnej karierze King grał też m.in. na Białorusi, Ukrainie oraz we Włoszech. Jest też reprezentantem Saint Vincent i Grenadyny na Karaibach. Jedyny znak zapytania przy tym graczu to wiek – ma już 36 lat – ale jeśli będzie spisywał się tak, jak 2 lata temu, to z pewnością nikt nie będzie patrzył w metrykę.

