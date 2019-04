Stal zostaje w szkole – PLK zmienia zdanie

Nikt nie wierzył w słowa prezesa Radosława Piesiewicza o tym, że na playoff Arged BMSlam Stal będzie musiała przenieść się do jakiejś prawdziwej hali. I dziś PLK faktycznie potwierdza, że szkolna sala w Ostrowie jednak będzie OK.

„BM Slam Stal może grać w tym obiekcie tylko do rundy play-off. Jeśli się w niej znajdzie, będzie musiała się przenieść do innej hali” – mówił przed sezonem w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” prezes PZKosz Radosław Piesiewicz. I nikt w te słowa nie wierzył, bo każdy zorientowany obserwator wiedział, że Stal przecież nie wybuduje do wiosny nowego obiektu, a liga oczywiście ugnie się pod presją.

I tak oczywiście się stało – klub z Ostrowa rozbudowuje nadal halę przy ul. Kusocińskiego, ale prace potrwają zapewne jeszcze przynajmniej kilka miesięcy. Miasto buduje też inny obiekt, ale ma zostać oddany do użytku dopiero najwcześniej w wakacje 2020 roku. Jak możemy dziś przeczytać w PS, Stal także w playoff zagra w dotychczasowym obiekcie. Jaką na tę okoliczność wymyślono „sytuację ekstra”?

– Za zapewnienie bezpieczeństwa podczas spotkań będzie odpowiadała liga i wybrana przez nas firma ochroniarska. Na każdym meczu będzie obecny pan Wojciech Robiński nadzorujący z ramienia ligi (jej Manager ds. Sportowych – przyp. red.), czy wszystko przebiega zgodnie z ustaleniami, a także jeszcze jedna osoba odpowiedzialna za sprawy bezpieczeństwa – informuje w Przeglądzie Sportowym jednoczesny prezes PLK i PZKosz, Radosław Piesiewicz.

Pomijając już kwestię wiarygodności ligi i osób nią kierujących, to bezsporny jest jednak fakt, że obecna sala w Ostrowie po prostu nie nadaje się do organizowania spotkań na poziomie koszykarskiej ekstraklasy, nie tylko ze względów bezpieczeństwa. Wiedzą to w PLK, wiedzą w PZKosz, wiedzą także w klubach, które będą zmuszone rywalizować tam ze Stalą. I tych niedopuszczalnych warunków nie zmieni obecność 2 przedstawicieli PLK w trakcie meczu. Nie zmieniłoby zresztą nawet 20.

No ale prowizorka trwa. Zero zdziwień.

Tomasz Sobiech

