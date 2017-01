Starcie Celtics i Wizards, policja pilnowała szatni

Bijatykę na boisku udało się zatrzymać, ale atmosfera była na tyle gorąca, że na wszelki wypadek pięciu bostońskich policjantów stanęło między szatniami obu drużyn.

Mecz w Bostonie 118:107 wygrali gospodarze, spotkanie było zacięte, pełne fizycznej walki, przepychanek i kłótni. W ostatniej, decydującej kwarcie Isaiah Thomas zdobył aż 20 ze swoich 38 punktów, Celtics wygrali ją 34:23.

A potem doszło do starcia na boisku. Zamiast przybijania piątek doszło do kłótni najwyraźniej sfrustrowanego słabym występem Johna Walla (4/21 z gry, 9 punktów) z Jae Crowderem – skrzydłowy Celtics zbliżył palec do twarzy rozgrywającego gości, ten odpowiedział mu machnięciem dłoni w kierunku twarzy, zaczęła się przepychanka z udziałem większej liczby graczy, w której Wall wyprowadził jeszcze jeden cios.

Nie była to jakaś wielka bijatyka, po chwili obie strony udały się do szatni, które w TD Garden znajdują się dość blisko siebie. Organizatorzy, w związku z gorącą atmosferą i, generalnie, nienajlepszymi stosunkami między Celtics i Wizards, zdecydowali się wezwać policję. Szatnie oddzielało pięciu funkcjonariuszy.

Koszykarze w pomeczowych wypowiedziach bagatelizowali incydent.

– Wiedzieliśmy, że będzie trochę trash-talkingu, wiedzieliśmy, że będzie to fizyczny mecz. I właśnie tylko to było – trochę trash-talkingu i fizyczny mecz – mówił Wall.

– Nie wiem, o czym mówicie. Nie mam żadnego komentarza. Porozmawiamy o meczu? Ktoś chce rozmawiać o meczu? – pytał Crowder.

A mecz oglądał z trybun Floyd Mayweather Jr, znajomy Thomasa. I miał się z czego cieszyć, bo jego kumpel znów rozegrał świetne spotkanie, w czwartej kwarcie był nie do zatrzymania. W połowie tej części Otto Porter jr dał gościom prowadzenie 99:98, ale wtedy Celtics mieli zryw 13:0, który przesądził o ich wygranej.

Thomasa najbardziej wspierali Crowder (20 punktów i 5 zbiórek) oraz Al. Horford (16 i 9). W Wizards najskuteczniejszy był Bradley Beal (35 punktów, 6/10 za trzy), a 20 punktów dodał Porter jr. Marcin Gortat zdobył 10 punktów i zaliczył 9 zbiórek.

