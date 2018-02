Start coraz wyżej – wygrana bitwa z Asseco

Playoffy w Lublinie zaczynają wyglądać realnie. W drugiej połowie obudzili się Amerykanie Startu i gospodarze minimalnie wygrali 78:76 bardzo zacięty mecz z Asseco Gdynia.

Plan na to spotkanie Asseco wydawał się jedynie słuszny – ograniczyć obu liderów TBV Startu. Oznaczało to nacisk na Jamesa Washingtona oraz podpuszczanie Chavaughna Lewisa do rzutów z półdystansu. I do przerwy działało świetnie – liderzy lublinian trafili razem 4/16 z gry, a Asseco wygrywało 35:31.

Gdynianie mieli przewagę także dlatego, że długo dominowali nad Startem fizycznie. Świetnie (i efektownie) warunki pod koszem wykorzystywali Filip Put i Przemysław Żołnierewicz, trafiał z dystansu Jakub Garbacz, lepszy od rywali pod obręczą był Dariusz Wyka.

Tak to jest z różnymi pomysłami na obronę w koszykówce, że rywale to stałych metod się po prostu przyzwyczajają. I po przerwie Lewis (21 pkt.) z Washingtonem (9 asyst) zaczęli w ataku radzić sobie znacznie lepiej, a ich koledzy też dołączyli z celnymi trójkami. Trafiali je Mirković, Zalewski i Dutkiewicz, a Start zaliczył nawet serię 14:0, wychodząc na prowadzenie 69:61.

W Asseco wreszcie punkty zaczął zdobywać Krzysztof Szubarga, a lublinianie pod tablicami dostali wsparcie od Derryla Reynoldsa i mecz do ostatnich sekund był wyrównany.

W najważniejszej akcji meczu, przy 2 punktach przewagi gospodarzy, fatalny błąd popełnił Szubarga. Mając 1.6 sekundy przy wrzucie piłki z autu, zdecydował, że nie poda do żadnego z kolegów, ale obije piłkę o Washingtona i rzuci sam. Nie opłaciło się – po zamieszaniu i ponownym aucie zostało już tylko 0.2 sekundy, zbyt mało, by wykonać skuteczną akcję. To nie był mecz „Szubiego”, który w decydujących minutach przegrał również walkę nerwów z Washingtonem, łapiąc faul techniczny.

Start ma już bilans 12-8 i coraz realniejsze szanse na utrzymanie miejsca dającego playoff. Asseco nie musi się załamywać, z wynikiem 10-9 wciąż wygląda dobrze.

