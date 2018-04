Start gromi Polpharmę – świetna forma Dutkiewicza

Playoff dla Lublina wciąż czai się na horyzoncie. TBV Start bez problemów na własnym parkiecie pokonał Polpharmę Starogard Gdański 96:75. Chavaughn Lewis zdobył 24 punkty i miał 6 asyst.

Under Armour Curry 3ZERO „Black/White” – super buty w super cenie! >>

Trzy dogrywki w czwartkowym pojedynku z Anwilem nie pozbawiły sił gospodarzy, którzy wraz z kolejnymi kwartami grali coraz lepiej. Polpharma potrafiła jako tako dotrzymać tempa jedynie w pierwszych 10 minutach. Już do przerwy Start prowadził zaś 47:31.

Liderem lubelskiego zespołu raz jeszcze był Chavaughn Lewis, punktujący na różne sposoby. Trafił 10/16 z gry, zanotował 24 punkty i 6 asyst. Uwagą zwraca kolejny bardzo dobry mecz Marcina Dutkiewicza, który zaliczył czwarty mecz z rzędu z przynajmniej 3 celnymi trójkami. W ciągu ostatnich dwóch tygodni trafił 16/24 z dystansu (67%). Tym razem było to 3/4 zza łuku, doświadczony zawodnik w 23 minuty zdobył 16 punktów, miał 3 zbiórki i 3 asysty.

W Polpharmie w kolejnym meczu dobra formę pokazał Marcin Flieger (17 pkt.), ale długo był w swoich wysiłkach niemal osamotniony. Inni potencjalni liderzy niby zaliczyli niezłe zdobycze (Thomas Davis 22 pkt., Milan Milovanovic 17), ale to tylko złudzenie, jeśli spojrzeć w suche statystyki. Obaj przebudzili się zdecydowanie za późno, gdy straty były już nie do odrobienia. Inny z cudzoziemców – Aleksandar Radukić (0/8 z gry) pokazał już całkiem wakacyjną formę.

Start ma bilans 15-13 i realne szanse na awans do playoff. Z 4 ostatnich spotkań potrzebuje minimum 2 wygranych. Wyjazdy ma trudne (Radom, Dąbrowa), ale już w meczach u siebie (AZS, Krosno) będzie zdecydowanym faworytem.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Under Armour Curry 3ZERO „Black/White” – super buty w super cenie! >>