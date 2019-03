Start Lublin lepszy na strzelnicy w Gliwicach

Taktyka „spróbujmy przerzucić rywala” tym razem nie opłaciła się GTK. W sobotnie popołudnie TBV Start od początku kontrolował przebieg meczu i zasłużenie wygrał w Gliwicach 102:91.

Dość łatwo mówić o słabej obronie GTK, ale trzeba też zauważyć, że Start – po przerwie spowodowanej na puchar i reprezentację – pokazał dobrą formę w ataku. 35 punktów w pierwszej kwarcie przy doskonałym 12/14 z gry ustawiło mecz. W drugiej kwarcie było już 48:31, a w kolejnych częściach meczu lublinianie wytrzymali tempo i byli na tyle skuteczni, aby bez większego stresu utrzymać kilkunastopunkowe prowadzenie do ostatniej minuty.

Najlepszym graczem gości był James Washington, z 19 punktami i 9 asystami. Równie dobry był Joe Thomasson, z podobnymi statystykami na poziomie 18+9. Gościom wpadały trójki (10/20 w meczu), ale też było widać dobrą współpracę wysokich graczy oraz generalnie zespołową grę lublinian. Roman Szymański i Devonte Upson dostali po kilka okazji do atomowych wsadów na pusty kosz, dzięki świetnym podaniom od stwarzających przewagi kolegów. Wypada także zauważyć (3/5 z dystansu) konsekwentne postępy w ataku, robione przez Mateusza Dziembę.

GTk nie broni na poziomie pozwalającym wygrywać mecze z zespołami nawet środka tabeli. Na nic w takiej sytuacji zdała się świetna forma w ataku Rileya’a LaChance’a (27 pkt.) oraz Mylesa Macka (20 pkt., 4/6 z dystansu). Po obu stronach parkietu brakowało nieobecnego Kacpra Radwańskiego, a Damonte Dodd pod koszem budził się jedynie okazjonalnie. Zupełnie zawiódł Desi Washington, który zanotował 1/10 z gry.

Start po tym wyjazdowym zwycięstwie pozostaje w grze o playoffy. GTK nie ma raczej większych zmartwień – nie grozi mu walka o utrzymanie.

