Start ogrywa Gliwice – Polacy w ważnych rolach

Lepiej broniący, wszechstronniejszy TVB Start Lublin bez problemów pokonał GTK Gliwice 85:73 w niedzielnym meczu PLK. Kacper Borowski zdobył 15 punktów.

Start okazał się w tym meczu lepszy, bo zaliczył przynajmniej kilka dobrych momentów. GTK obudziło się tylko na chwilę – w 2. kwarcie. Przez większość spotkania obie drużyny nie pokazywały poziomu, który mógłby sugerować ich szanse na walkę o playoff.

Dużo lepiej zaczęli gospodarze, którzy zaczęli od prowadzenia 12:1. GTK, głownie z powodu pochopnych decyzji rzutowych, miało długo problem z trafieniem z gry. W Starcie z niezłej strony pokazywali się za to Polacy – Kacper Borowski, Mateusz Dziemba czy Wojciech Czerlonko.

Gdy z dystansu zaczął trafiać Riley LaChance, a kilka razy gliwiczanie zechcieli podać do czekającego pod koszem Damonte’a Dodda, GTK zaliczył kilka dobrych minut i wyrównało stan meczu na 34:34. Ale w tym meczu to już było wszystko.

Start do przerwy prowadził 40:34, a potem już tylko budował przewagę. Lublinianie pokazywali więcej determinacji w obronie i nieco bardzie poukładany atak, a walkę pod koszem z osamotnionym Doddem wygrywał Devonte Upson (19 pkt). Na początku ostatniej kwarty było już 70:51, a goście z Gliwic byli w rozsypce.

Wśród zwycięzców niezły debiut zaliczył Anton Gaddefors, który zdobył 11 punktów, trafił 3/4 z dystansu. James Washington miał 12 asyst. Grający dobry mecz Wojciech Czerlonko dołożył 10 oczek.

W GTK Kacper Radwański zdobył 14 punktów. Na rozegraniu Myles Mack miał double – double 10 punktów i 10 asyst, ale mimo to zaliczył najsłabszy występ w sezonie. Goście z Gliwic popełnili aż 19 strat, wiele z nich było zadziwiających.

