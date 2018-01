Start ogrywa Legię – doskonały Chavaughn Lewis

Trzech wyróżniających się graczy z Lublina to więcej niż dwóch z Warszawy. TBV Start wygrał z Legią 83:71, a Chavaugh Lewis zdobył 27 punktów i zrobił kluczową różnicę w końcówce.

Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem nieznacznej przewagi Legii, która nie grała może zbyt zespołowo (3 asysty do przerwy), ale miała Anthony’ego Beane’a i Chaunceya Collinsa, którzy potrafili zdobywać punkty bez wsparcia kolegów. Amerykanie rzucili w pierwszej połowie 20 punktów z 34 zespołu i gospodarze prowadzili 34:31.

Mecz był dług wyrównany, bo i Start do gry wystawił głównie dwóch Amerykanów – Lewisa i Washingtona. Różnica w drugiej połowie polegała jednak na tym, że w zespole z Lublina ze wsparciem stawił się „ktoś trzeci”. Tym razem był to Darryl Reynolds (14 pkt., 12 zbiórek), który zdominował grę pod samym koszem.

Ostatnie minuty to już kolejny w tym sezonie popis Lewisa, który w bezpośrednich pojedynkach był zupełnie nie do zatrzymania, pokazując zwłaszcza Beane’owi, że atak w koszykówce to nie wszystko. Przewaga gości po serii wejść na kosz Lewisa sięgnęła kilkunastu punktów i spotkanie było rozstrzygnięte.

W Legii Beane zdobył 20 punktów, a Collins 19. Niezłe momenty miał wracający po kontuzji Tomasz Andrzejewski, ale przedwcześnie spadł za faule. Legia wciąż grała dość chaotycznie, zbyt opierając się o indywidualne akcje liderów.

W Starcie Lewis skończył z 27 punktami (dobre 10-16 z gry), 5 zbiórkami i 4 asystami. Washington dodał 15 punktów, 7 zbiórek i 6 asyst. Lubelska drużyna po tej wygranej z bilansem 11-8 pozostanie w czołowej ósemce.

