Start sięga po Washingtona – „Prezydent” królem?

30-letni rozgrywający będzie liderem jednego z najgorszych zespołów PLK ostatnich lat. W Anwilu zdobywał po 10,5 punktu w 20 minut, teraz powinno być ich dużo więcej.

To są buty gwiazd NBA – zobacz! >>

Budowa składu w Lublinie nie jest jeszcze zakończona, do przeciętnego zestawu Polaków dopiero dołączać będą kolejni obcokrajowcy. Ale nawet nie znając ich nazwisk oraz stylu gry można powiedzieć, że James Washington to dobry wybór TBV Startu.

Lublinianie, jeden z najgorszych zespołów PLK ostatnich trzech lat (bilans 21-73, miejsca w ostatniej trójce), zwykle pudłowali z transferami rozgrywających. Doug Wiggins w minionym sezonie kilka dobrych meczów rozegrał, ale nie był typem lidera dla słabego zespołu i tak naprawdę sprawdził się tylko Bryon Allen, który w rozgrywkach 2014/15 rzucał dla Startu po 19,2 punktu na mecz. Teraz, po bardzo dobrym sezonie w II lidze włoskiej, podpisał kontrakt w Oldenburgu.

Podpisując umowę z Washingtonem Start wziął gracza, dla którego PLK nie będzie nowym terenem, który ma już sześcioletnie doświadczenie z Europy, który stylem gry będzie pasował do zespołu. Lublinianie nie będą ligowym mocarzem, momentami „samograj” będzie im potrzebny.

W Anwilu Washington zagrał w 24 meczach, średnio występował po 20 minut – rzucał po 10,5 punktu, notował po 3,1 asysty. I nawet jeśli w słynnym ćwierćfinale play-off z Czarnymi zegarek na jego ręku fatalnie się zaciął (16/55 z gry w pięciu meczach), to Amerykanin i tak pokazał umiejętności, których Start może bardzo potrzebować.

Washington jest szybki, przebojowy, często nastawiony na zdobywanie punktów, potrafi nieźle wystrzelić. Zresztą coś wie o tym Start, któremu w meczu we Włocławku (112:77 dla Anwilu) Amerykanin rzucił aż 28 punktów, miał 10/15 z gry. Z Treflem zdobył 24 „oczka” (7/7 z gry), poszalał też z Siarką (22 punkty, 7/11).

I właśnie w meczach ze słabeuszami Start będzie potrzebował takich meczów Washingtona, który też powinien być zadowolony – trafia do zespołu, gdzie dostanie więcej wolności niż w Anwilu Igora Milicicia, gdzie nie będzie czuł presji. Każda wygrana, każda ich seria, będzie odbierana jako coś dużego, ostatnio przecież w Lublinie oglądano zwykle porażki.

Na dodatek Washington ma zadatki na showmana, a takiego koszykarza też potrzebuje Start.

Presja może być tylko jedna – nazwiska. Bo przecież to właśnie w Starcie Lublin w 1979 roku pojawił się Kent Washington, pierwszy czarny koszykarz w Polsce. On zrobił furorę, zdobył ze Startem dwa brązowe medale. Dla Jamesa ogromnym sukcesem byłby awans z zespołem do play-off.

ŁC

W takich butach gra Stephen Curry – zobacz >>