Start wygrywa w Krośnie – świetny finisz Washingtona

Goście mieli lidera, a gospodarze przesadzali z indywidualną grą. TBV Start w końcówce poprowadził James Washington i, choć zespół z Lublina nie grał za dobrze, zaliczył wygraną 85:73 z Miastem Szkła Krosno.

Miasto Szkła od początku wyglądało lepiej w ataku niż tydzień wcześniej w Starogardzie. Jordan Loveridge zdobył szybkie 8 punktów, dobrze grał też Maciej Bojanowski (13 pkt. w meczu) i gospodarze zaczęli od prowadzenia 17:9. Pierwszą kwartę wygrali 24:15, a po dwóch z rzędu trójkach Pawła Kreffta było już 37:28.

TBV Start dostał impuls z nieco mniej oczekiwanej strony – bardzo dobrą I połowę zagrał Mateusz Dziemba (11 pkt. do przerwy), przydała się też mocna obrona Michaela Gospodarka na obwodzie. Gdy cały zespół gości poprawił defensywę, mecz się wyrównał. Do przerwy było już nawet 42:41 dla zespołu z Lublina.

W Starcie do bardzo dobrze dysponowanego Dziemby (16 pkt., 8 zb., 4 przechwyty) dołączył Kacper Borowski (18 pkt. 8/11 z gry), który pokazywał, że potrafi grać i skutecznie, i efektownie. Polacy musieli wziąć mecz na swoje barki, ponieważ problemy z faulami miał James Washington.

Miasto Szkła zdecydowanie zbyt często wybierało grę indywidualną (Hinds i Westbrook zmieniali się w roli jednoosobowej ofensywy), ale do 37 minuty mecz był wyrównany. W ostatniej kwarcie z roli lidera wreszcie należycie wywiązał się jednak James Washington (18 pkt., 6 as.) – zaliczył kilka dobrych wejść na kosz i dla odmiany chciał widzieć kolegów ze swojej drużyny.

Po trzeciej trójce Gospodarka w meczu (!) zrobiło się 10 pkt. przewagi gości na 2 minuty przed końcem i było po meczu. Zespołowi i trenerowi z Krosna do końca nie udało się znaleźć sposobu na bardziej zespołową grę.

Humory w Lublinie, po wpadce z Legią, nieco poprawione. Miasto Szkła, obok Spójni, wygląda niestety na najsłabszy zespół ligi.

