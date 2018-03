Start wygrywa z Treflem – świetne oko Dutkiewicza

Arcyważna wygrana w kontekście walki o playoff. TBV Start pokonał na własnym parkiecie Trefla Sopot 84:72, a Marcin Dutkiewicz trafił doskonałe 6/7 z dystansu.

MID SEASON Sale – zobacz rewelacyjne ceny w Sklepie Koszykarza! >>

Czasem trochę nie doceniamy Startu, sugerując, że jest to drużyna oparta wyłącznie o dwóch amerykańskich graczy. czasem tak bywa, jak choćby w meczu przegranym kilka dni wcześniej w Szczecinie. Jednak przed własną publicznością Start nie tylko broni bardzo dobrze, ale pokazuje też znacznie więcej atutów w ataku. Podobnie było w niedzielę, gdy do Washingtona i Lewisa z wysoką formą dołączył Marcin Dutkiewicz.

Doświadczony strzelec zaimponował skutecznością, trafił aż 6 z 7 rzutów z dystansu, zdobył 18 punktów. Start wygrał, ponieważ na swoim dobrym poziomie grali też Amerykanie. Chavaughn Lewis zanotował 20 punktów, 7 zbiórek i 4 asysty, a James Washington 22 punkty i aż 12 asyst.

Ale Start wygrał także dlatego, że Trefl nie bronił wystarczająco dobrze. 16 celnych trójek gospodarzy wzięło się też stąd, że mieli szokująco dużo otwartych pozycji do rzutu, jak na mecz o taką stawkę.

Obie Trotter zapewnił w poprzednich tygodniach Treflowi kilka zwycięstw, tym razem zaliczył fatalny występ. Miał 0/6 z gry i tylko 2 asysty w ponad 29 minut na parkiecie, sprawiał wrażenie bardzo wycofanego. Dobrze zagrali polscy skrzydłowi – Filip Dylewicz zdobył 22 punkty i miał 6 zbiórek, Jakub Karolak rzucił 20 punktów, trafił dobre 7/12 z gry. Goście z Sopotu za często grali chaotycznie, bez dyscypliny taktycznej, zmarnowali też za dużo kontrataków.

Obie drużyny w tym momencie łapią się do pierwszej ósemki. Sytuacja Startu (bilans 14-11) jest wyraźnie lepsza niż Trefla (15-12), ale przed oboma zespołami trudny terminarz i nic nie jest jeszcze przesądzone.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

MID SEASON Sale – zobacz rewelacyjne ceny w Sklepie Koszykarza! >>