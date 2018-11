Start z nowym skrzydłowym – Anton Gaddefors wraca do PLK

Skrzydłowy Anton Gaddefors (29 lat, 198 cm) od kilku dni trenował z zespołem TBV Startu. Jak informuje klub, kontrakt został właśnie podpisany i Szwed do końca sezonu będzie reprezentował barwy drużyny z Lublina.

Kibice polskiej ligi z pewnością kojarzą Gaddeforsa z występów dla Miasta Szkła Krosno w poprzednim sezonie. Szwed w 21 minut średnio spędzanych na parkiecie zdobywał nieco ponad 9 punktów i 3 zbiórki. Drużyna z Podkarpacia zajęła 15 miejsce z bilansem 8-24.

Anton Gaddefors w poprzednich latach kariery grał w swojej ojczyźnie (3 sezony dla Uppsala Basket) oraz w Belgii (Okapi Aalstar i Liege Basket). Najlepszy sezon pod względem punktowym zaliczył grając dla Uppsali (2014/15) kiedy notował 17 punktów w 26 minut spędzanych na parkiecie.

Szwed to nominalnym niski skrzydłowy. Dobrze czuje się na dystansie, wiele sezonów kończył ze skutecznością za 3 powyżej 40%, a w poprzednim było to 42% przy 4 próbach na mecz.

To właśnie umiejętności strzeleckie są jego największym atutem. Jak na pozycję numer 3 nie pomaga za mocno w walce o zbiórki i nie jest najbardziej atletyczny graczem, który atakuje kosz.

Gaddefors do drużyny z Lublina zgłosił się sam. Jego życiowa partnerka również uprawia sport zawodowo i aktualnie jest zawodniczka drużyny Pszczółka AZS UMCS Lublin, stąd jego obecność w stolicy Lubelszczyzny. Po kilku treningach trener Dedek uznał, że w jego zespole jest miejsce dla Szweda i Start związał się z nim kontraktem.

Przyjście do zespołu Gaddeforsa nie rozwiąże problemów słabo grającego Startu. Wypełni najprawdopodobniej lukę po chorym Marcinie Dutkiewiczu, jednak wciąż w Lublinie czekają na lidera drużyny, jakim nie okazał się Earvin Morris. W związku z tym, najprawdopodobniej w najbliższych dniach/godzinach nastąpią kolejne ruchy kadrowe w Starcie.

W najbliższej kolejce TBV Start Lublin czeka ważne spotkanie z GTK Gliwice. Ewentualna przegrana może już na tym etapie mocno skomplikować realizacje celu, jakim jest gra w playoff.

Grzegorz Szybieniecki, @gszyb

