Start zatrzymał serię Trefla – coraz lepszy basket w Lublinie

Świetni Stefan Balmazović i Brandon Peterson poprowadzili Start do zwycięstwa 87:79 nad trzecim w tabeli Treflem. To pierwsza porażka sopocian od pięciu kolejek.

Skoro dobrze zaczął Filip Dylewicz, to dobrze zaczął i Trefl. „Dylu” od początku meczu chętnie grał tyłem do kosza, co ostatnio nie zdarzało mu się często. Nieźle (na początku) broniący sopocianie zaczęli od 12:3, ale już w połowie pierwszej kwarty zupełnie stanęli w ataku.

W Starcie od początku nie zawodził Stefan Balmazović, a pod oboma koszami kilka dobrych akcji pokazał Jarosław Trojan. Podopieczni Davida Dedka nie grali wielkiej koszykówki, ale z mozołem odrabiali straty. Szczególnie wówczas, gdy na rozegraniu w Treflu pojawiał się bezbarwny Tyler Laser.

Do przerwy, lepszy na deskach i bardziej zespołowy, Start minimalnie prowadził 36:34. Przewaga zaczęła jednak stopniowo rosnąć, gdyż Trefl (17 strat w meczu) grał po prostu bałaganiarsko i bronił gorzej niż zazwyczaj.

Mecz rozstrzygnięty na rzecz gospodarzy byłby nawet wcześniej, gdyby nie indywidualne zrywy. Najpierw, w III kwarcie, Michał Kolenda zdobył 8 punktów z rzędu, dwukrotnie trafiając z dystansu i popisując się efektownym wjazdem od linii końcowej. W ostatnich minutach sytuację próbował ratować jeszcze Ireland (20 pkt.), ale w kluczowych momentach sopocianie po prostu podejmowali złe decyzje w ataku.

Start wygrał swój trzeci mecz w sezonie, ponieważ nie zawiodły jego gwiazdy. Brandon Peterson (20 pkt., 9/12 z gry, 9 zb.) zupełnie zdominował podkoszowych gości w drugiej połowie. Klasę potwierdził Balmazović (20+7), swoje punkty (15) rzucił też Wiggins.

Na boisku ani przez moment nie było widać różnicy kilkunastu pozycji w tabeli między obiema drużynami. Gdy do zespołu Davida Dedka dojdzie jeszcze nowy, amerykański rozgrywający, utrzymanie w PLK będzie jak najbardziej w zasięgu Startu.

