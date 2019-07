Startują mistrzostwa Europy U20 – wyzwanie w Dywizji A

W najbliższą sobotę, 13 lipca, w Tel Avivie rozpoczną się mistrzostwa Europy U20. W zeszłym roku Polacy wygrali dywizję B w tej kategorii wiekowej i dzięki temu po raz pierwszy od 4 lat zagrają wśród najlepszych.

Niestety, trener Przemysław Frasunkiewicz nie może skorzystać ze wszystkich najlepszych zawodników. Kontuzje wyeliminowały Szymona Wójcika i Dominika Wilczka, a z gry w kadrze zrezygnowali Aleksander Balcerowski i Andrzej Pluta (ten pierwszy ma ponoć spore szanse na dołączenie do reprezentacji seniorów przed MŚ w Chinach).

Brak Wójcika i Balcerowskiego to dla Frasunkiewicza ogromny problem pod koszem – nie dość, że zmiennikiem Adriana Boguckiego jest debiutujący na poziomie europejskim Patryk Kędel z AGH Korony Kraków (tegoroczny mistrz Polski U20), to ze składu wypadły dwie ważne czwórki. To powoduje konieczność zmiany taktyki, grania niższym składem, oddawania dużo rzutów z dystansu (tu wraca temat braku Pluty i Wilczka).

Nie da się ukryć, że do mistrzostw Polacy przystąpią osłabieni, jednak nie należy popadać w nadmierny defetyzm. Kto jak kto, ale Frasunkiewicz do łatania dziur na pozycji silnego skrzydłowego i masowego rzucania za trzy jest po ostatnim sezonie ligowym przygotowany jak nikt inny. Z pewnością mnóstwo zależeć będzie od prowadzenia gry przez Łukasza Kolendę – najbardziej doświadczonego w kadrze pod kątem występów w PLK.









Ciężko wyciągać wnioski po meczach przygotowawczych – w pierwszym okresie, przy największych obciążeniach treningowych, Polacy zanotowali 1:1 z Czechami i Finami. Następnie przyszły dwa wysokie zwycięstwa z Łotwą, ale już w międzynarodowym turnieju w Bari kadra (bez przebywającego na obowiązkowym szkoleniu trenerów EuropCup Frasunkiewicza) poniosła trzy wysokie porażki: z Włochami, Czarnogórą i Wielką Brytanią.

Polacy trafili do grupy D i zagrają kolejno: z Litwą (sobota, 17:45), Grecją (niedziela, 19:30) i Słowenią (poniedziałek, 15:00). Następnie wszystkie drużyny zostaną rozstawione na podstawie miejsc w grupach i zagrają we wtorek, 17 lipca, w 1/8 finału – wygrani awansują do ćwierćfinału, przegrani będą walczyć o miejsca 9-16 (trzy ostatnie spadają do dywizji B).

System rozgrywek (http://www.fiba.basketball/europe/youth-competition-system-16-teams-1.pdf) sprawia więc, że nawet przegranie trzech meczów w grupie nie pozbawia szans na medal, a wygranie trzech meczów w grupie nie gwarantuje utrzymania w dywizji A.

Transmisje z meczów będą dostępne przez kanał FIBA na YouTube.

Skład Polaków:

PG: Łukasz Kolenda, Maciej Koperski, Mateusz Szlachetka

SG: Grzegorz Kamiński, Marcin Woroniecki, Filip Stryjewski

SF: Michał Krasuski, Hubert Wyszkowski

PF: Jan Wójcik, Aleksander Lewandowski

C: Adrian Bogucki, Patryk Kędel

Michał Świderski