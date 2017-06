Startuje “Lato z HoopLipfe” z trenerami z NBA – są jeszcze wolne miejsca!

Trenerzy pracujący dla NBA, mnóstwo treningów i meczów oraz szansa zdobycia stypendiów do szkół średniach w USA. To jedyna taka koszykarska impreza w Polsce.

Jutro czyli w sobotę, 1 lipca) startuje od 1 Sesji startuje kolejna edycja Lata z HoopLife.

1 Sesja : 1-10 Lipca

2 Sesja : 12-21 Lipca

3 Sesja : 23 Lipca – 1 Sierpnia

Jest to jedyna tego typu impreza koszykarska w Polsce. Dlaczego ? Przeczytajcie sami. Są jeszcze wolne miejsca.

1) Trenerzy pracujący dla ligi NBA

Donnie Arey – trener od 20 lat współpracujący z ligą NBA. Pomagał rozwijać programy NBA Cares i Jr. NBA prowadząc campy na prawie każdym kontynencie (Azja, Afryka, Europa).

Od 10 lat pracuje dla Michaela Jordana. Prowadził camp „Easter Roll w Białym Domu wraz z Barackiem Obamą, Mitchem Richmondem i Brucem Bowenem.

Matthew Conboy – główny skaut Overseas NBA i WNBA DRAFT COMBINE NBA. Pracował i przygotowywał do sezonu zasadniczego w NBA Buddy’iego Hield’a z SACRAMENTO KINGS. Od razu po lecie z HoopLife leci do Chin, by pracować z grupami młodzieżowymi U18 Kadry Chin.

2) Stypendia do szkół średnich w USA

Jakub Ulczyński, Przemysław Gołek, to nazwiska znane w całej Polsce. To właśnie dzięki współpracy z HoopLife mogli oni poczynić pierwsze kroki w zeszłym roku i wyjechać na stypendia sportowe do USA. W tym roku w ich ślady pójdą kolejni zawodnicy i zawodniczki. Czy Ty chcesz być następny / następna ?

3) Progres umiejętności, niezależnie od wieku graczy – dzięki 10-dniowej formule treningów 6+6+6

Każdy z zawodników odbędzie 6 treningów techniki indywidualnej, 6 treningów poświęconych lepszemu funkcjonowaniu w drużynie (spacing/ustawienie, motion offense, defensive & offfensive transition) oraz 6 sparingów meczowych.

4) Dużo grania

Podczas 6 sparingów meczowych zostaną stworzone drużyny, które będą rywalizowały ze sobą podczas LIGI HOOPLIFE. 18 godzin meczów na poziomie, podczas 10 dni pobytu, sprawi że można złapać ogrom doświadczenie meczowe wykorzystując to czego nauczyliście się podczas treningów indywidualnych i drużynowych.

5) Hala Sportowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dostępna nawet w nocy

Pierwszy raz w historii Campów HoopLife zawodnicy zamieszkiwać będą w akademikach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Treningi, umiejscowienie w akademikach oddalonych 200 metrów od hali sportowej oraz nowo otwarta restauracja na hali sprawi, że czas zaoszczędzony z dotychczasowych podróży miejskich będzie można zamienić na wieczory z koszykówką. Jeżeli chcecie rzucać , rzucać, rzucać i rzucać, to dobrze trafiliście.

Tak było podczas Majówki z HoopLife, której treningi skupiały się na poprawieniu indywidualnych umiejętności zawodników. Podczas lata głównym celem organizatorów i trenerów będzie poprawa rozumienia koszykówki.