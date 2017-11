Statystyczna dominacja – Anwil na wyżynach

Atak, obrona, zbiórki, skuteczność, tempo gry – Anwil albo jest najlepszy, albo w ścisłej czołówce. Włocławianie zdemolowali kilku słabeuszy, podkręcili statystyki i oczekiwania.

114:80 z Czarnymi, 80:57 ze Startem, 107:66 z Legią – to trzy ostatnie mecze Anwilu, wszystkie we Włocławku, drużynie Igora Milicicia terminarz ułożył się świetnie. Trzy wygrane osiągnięto niskim nakładem sił, zwycięstwa były efektowne.

Dzięki nim Anwil tak podkręcił sobie zaawansowane statystyki, że patrząc w cyferki można uznać, że mamy do czynienia z absolutną potęgą PLK:

– najlepszy ORtg: 120,4 punktu zdobywane na 100 posiadań

– najwięcej zdobywanych punktów: średnio 94,9

– najlepszy DRtg: 92,3 punktu tracone na 100 posiadań

– drugi najlepszy wynik, jeśli chodzi o tracone punkty: 72,9

– drugie najwyższe tempo gry: 77,4 posiadania na mecz

– najlepszy procent zbiórek: aż 57 proc. piłek po niecelnych rzutach to łup Anwilu

– druga najlepsza eFG: 57 proc. skuteczności z gry, w której doceniona jest waga trójek

Ciekawe, jak to będzie wyglądało dalej, przed Anwilem (bilans 6-1) zaczynają się trudniejsze spotkania: wyjazd do Gdyni, Stal u siebie, mecze w Gliwicach i Dąbrowie Górniczej, potem Polski Cukier, Trefl, King i, 3 stycznia, Stelmet w Zielonej Górze.

ŁC

