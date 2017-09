Aktywny Ivan Almeida, skuteczny Jarosław Zyskowski, waleczny Josip Sobin i aż 21 strat Stelmetu – znaleźliśmy statystyki z meczu o Superpuchar, w którym Anwil pokonał mistrza Polski 92:89 po dogrywce.

W życiu nie przyszłoby nam do głowy, że w 2017 roku będziemy pisać osobny tekst o samych statystykach z meczu, ale cóż – taka jest rzeczywistość inauguracji sezonu w Polsce. W środę we Włocławku słyszeliśmy i czytaliśmy najróżniejsze tłumaczenia o walce z systemem, ale przechadzając się po meczu w okolicach stolika sędziowskiego, znaleźliśmy wydruk z obserwacjami. Wyglądają na prawdziwe, zresztą w trakcie spotkania widzieliśmy, że statystycy starają się normalnie obsługiwać grę.

Co widać w cyferkach?

Anwil:

Kamil Łączyński aż do spektakularnej trójki mógł się wydawać mało widoczny, ale miał aż 10 asyst oraz 4 przechwyty. Choć także 4 straty.

12 zbiórek, w tym 4 w ataku, a także 2 bloki zaliczył Josip Sobin – Chorwat grał walecznie, z Dragiceviciem, Savovociem i Hrycaniukiem nie było mu łatwo, ale był aktywny, nie odpuszczał. Brakowało skuteczności (2/6 z gry, 2/6 z wolnych).

MVP spotkania Ivan Almeida do 23 punktów dodał 2 zbiórki, 3 asysty i 2 przechwyty. Znów był skuteczny na linii – miał 9/11. No i miał też najlepsze +/-, na poziomie +15.

Dobrą skuteczność miał aktywny Jarosław Zyskowski – na jego 15 punktów złożyło się 5/8 z gry.

Stelmet:

Najważniejsze – mistrzowie Polski mieli aż 21 strat! Łukasz Koszarek zaliczył 8, Vladimir Dragicević – 5, a Przemysław Zamojski – 4. Dużo za dużo. Na te straty przede wszystkim narzekał po meczu trener Artur Gronek.

Dragicević był szalenie skuteczny – miał 8/10 z gry i 5/6 z wolnych, zdobył 22 punkty. Razem z Borisem Savoviciem (6/12, 16) stworzył silny duet, obaj wysocy Stelmetu mieli także 18 zbiórek (po 9).

Pusty przelot miał w tym meczu Armani Moore – 5 punktów, 1 asysta i 1 faul w 16 minut. Praktycznie nie było go widać.

James Florence miał -14, szamotał się przeciwko strefie, miał 5/12 z gry. Nie zagrał w środę jak MVP finału.

