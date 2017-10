Stefan Balmazović – jednak potrafi zastąpić Ikovleva?

W niespodziewanej wygranej Turowa ze Stalą Ostrów olbrzymi udział miał właśnie serbski skrzydłowy. Po przeprowadzce z Lublina stopniowo odnajduje się w nowej drużynie.

Denis Ikovlev, poprzednio grający na zbliżonej pozycji w Turowie, poprzeczkę podniósł wysoko – był nie tyko jednym z najlepszych graczy w zespole ze Zgorzelca, ale w ogóle jednym z najlepszych zawodników ligi. Stefan Balmazović, przychodzący ze słabszego (w zeszłym sezonie) Startu Lublin musi uporać się z wyższymi oczekiwaniami. W pierwszych meczach łatwo nie jest, ale przynajmniej idzie do góry.

Zaczęło się od fatalnego występu przeciwko byłej drużynie – przy okazji porażki 83:91 ze Startem Balmazović nie trafił żadnego czterech rzutów i zakończył spotkanie z zerem na koncie. Klęska ze Stelmetem (64:102) to już wyraźnie lepszy mecz Serba, który jako jedyny w Turowie momentami grał na poziomie zbliżonym do zielonogórzan miał 15 punktów, przy dobrym 6-12 z gry.

Ostatnia wygrana ze Stalą, to już Balmazović w roli głównej, najlepszy zawodnik w ekipie ze Zgorzelca. W 28 minut na parkiecie zanotował 20 punktów i 6 zbiórek. Trafił świetne 4-6 w rzutach za 3 punkty i wymusił 6 przewinień rywali.

– Dla nas to ważne by wygrywać takie pojedynki jak ten, ponieważ Stal jest naprawdę dobrym zespołem. Oni na pewno awansują do play-off i będą mieć w sezonie wielkie mecze np. przeciwko Stelmetowi. A my udowodniliśmy, że możemy rywalizować z tym zespołem i pokazaliśmy wszystkim kibicom w hali, że mamy…nie chce używać tego słowa, ale każdy wie co mam na myśli. To zwycięstwo doda nam pewności siebie w następnych meczach – zapowiedział po meczu Serb, w rozmowie z oficjalną stroną Turowa.

