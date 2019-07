Stefano Sacripanti trenerem Stelmetu? Specjalista od młodzieży

Stefano „Pino” Sacripanti, który w poprzednim sezonie grał w Lidze Mistrzów z Virtusem Bolonia, ma zostać nowym trenerem Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Zastąpi na stanowisku Igora Jovovicia.

Stefano Sacripanti, według włoskiej La Gazzeta dello Sport (TUTAJ>>), ma dziś pojawić się w Zielonej Górze i podpisać kontrakt ze Stelmetem. Włoch w poprzednim sezonie grał w Lidze Mistrzów z Virtusem Bolonia (zespół zdobył tytuł, ale już po zwolnieniu włoskiego szkoleniowca).

Sacripanti jest głównie znany z pracy z reprezentacjami młodzieżowymi Włoch. Aż przez 10 lat (2006-2016) prowadził kadrę Italii U-20, z którą sięgał na Eurobasketach po brąz (2007), srebro (2011) i złoto (2013).

Całą klubową karierę spędził we Włoszech – prowadził Cantu, Juvecaserta, Avellino (2015-2018) i w ostatnim sezonie Virtus Bolonia (w składzie z Kevinem Punterem i Mario Chalmersem) grał w Lidze Mistrzów, ale jednocześnie nie błyszczał w Serie A.

Sacripanti zastąpi na stanowisku trener Igora Jovovicia, który pomimo ważnego kontraktu, nie będzie już dalej prowadził zespołu. Czarnogórzec w poprzednim sezonie zajął ze Stelmetem 4. miejsce w lidze, choć przede ostatnim spotkanie wszystko wskazywało na to, że to jego zespół będzie cieszył się z brązu.

Porażkę z Arką w decydującym meczu o 3. miejsce można z perspektywy czasu nazwać gwoździem do trumny Jovovicia, choć przez cały sezon ciężko było o głosy zadowolenia z jego pracy.

W Zielonej Górze postawiono więc na szkoleniowca, który na dziś wydaje się być mniejszym eksperymentem niż Jovović. W przypadku przebudowy składu, także jego doświadczenie w pracy z młodymi zawodnikami może okazać się czymś niezwykle wartościowym.

GS