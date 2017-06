Stelmet blisko złota – Florence i Zamoj byli gorący!

Byli nie do zatrzymania – James Florence trafił 8 trójek, a Przemysław Zamojski 5. Stelmet wygrał w Toruniu 81:78 i prowadzi w finale PLK już 3:1.

Gospodarze wyglądali naprawdę dobrze, do momentu gdy na boisku były pierwsze piątki obu zespołów. Cheikh Mbodj twardo bronił obręczy, a Obie Trotter znów robił przewagę atakując Łukasza Koszarka. Cukier zaczął od prowadzenia 19:12.

Stelmet w zasięgu wzroku utrzymał niemal w pojedynkę Przemysław Zamojski, który już w pierwszej kwarcie miał na koncie 11 punktów. Sytuacja zaczęła się zmieniać na korzyść Stelmetu, wraz z wejściem rezerwowych. Znów spustoszenie w obronie torunian siał James Florence, które 4 szybkie trójki wyprowadziły gości na prowadzenie 29:23.

Identycznie jak w dwóch pierwszych meczach finału, Stelmet stopniowo poprawiał obronę, a opadające z sił „Pierniki” miały coraz większe problemy z atakiem. Efektem było tylko 11 punktów gospodarzy w II kwarcie, coraz pewniejsza gra – mądrze prowadzonych przez Łukasza Koszarka – gości. Do przerwy Stelmet prowadził 42:32.

Po przerwie strzeleckie popisy kontynuowały obie nabite w czwartek strzelby Stelmetu – piąta trójka Zamojskiego, szósta i siódma Florence’a nie skończyły jednak meczu przed czasem. Zniknęli gdzieś pozostali zielonogórzanie, „Pierniki” w grze trzema trójkami utrzymał Aleksander Perka, a Kyle Weaver kilka razy trafił z faulem. Na początku czwartej kwarty był remis 62:62.

I wtedy swoją ósmą trójkę trafił Florence…

Cukier do samego końca był bardzo blisko, walczył ambitnie, ale na prowadzenie nie wyszedł, a w kluczowych akcjach za często podejmował kontrowersyjne decyzje rzutowe i popełniał proste straty. Stelmet był nieco bardziej rozważny. W ostatnich sekundach Weaver nie trafił jednego z piekielnie ważnych wolnych, a ręka nie zadrżała Koszarkowi i Florence’owi (29 pkt. w meczu).

