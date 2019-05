Stelmet bliżej brązu – Arka strzelała na wiwat

Aż 49 oddanych rzutów za 3 punkty (15 celnych) ze strony osłabionej kadrowo Arki nie okazało się dobrym pomysłem. Stelmet Enea BC wygrał pierwszy mecz o 3. miejsce w PLK 95:77 i ma bardzo obiecująca zaliczkę przed rewanżem.

26 – aż tyle razy do przerwy rzucili z dystansu koszykarze Arki Gdynia w dość beztroskim, pierwszym meczu rywalizacji ze Stelmetem o brąz. Trafili 10 (solidne 38%) i dzięki temu do przerwy prowadzili 47:43. Po 3 celne trójki na koncie mieli Deividas Dulkys i Jakub Garbacz.

Stelmet zaczął ten mecz dużo lepiej, w połowie I kwarty prowadził nawet 16:6. Dobrze grał Michał Sokołowski (14 pkt. do przerwy), kilka razy udało się pod koszem wyłożyć piłkę Darko Planiniciowi. Problemem było jednak sporo nieporadności w ataku oraz słaba obrona na obwodzie.

W ataku Arki bardzo brakowało Josha Bostica, w którego grze widać było efekty kontuzji. W pierwszej połowie urazu doznał też Adam Łapeta, co mocno ograniczyło rotację trenerowi Frasunkiewiczowi. Zmuszony do gry Mikołaj Witliński nie dawał sobie rady.

Po przerwie dla odmiany to Stelmet wziął się za rzucanie z dystansu. Po serii trafień, dobrze grającego, Markela Starksa, trójce Żeljko Sakicia i przebudzeniu Łukasza Koszarka gospodarze prowadzili 8 oczkami (64:58). Wystarczyły jednak dwie kolejne trójki Dulkysa (7/15 w meczu) w końcówce 3. kwarty, by przewaga zmalała do 66:63.

W końcówce to Arka kiepsko broniła, brakowało zwłaszcza ludzi pod kosz, a zielonogórzanie dostawali kolejne czyste pozycje do rzutu. Drużynie nie pomagał James Florence, nieskuteczny (3/13 z gry) i podejmujący dużo złych decyzji. W połowie ostatniej kwarty przewaga Stelmetu sięgnęła 12 punktów, a na dodatek kontuzji doznał jeszcze Dariusz Wyka.

Arka bezsilnie rzucała dalej za 3 punkty i nie trafiała, a Stelmet skwapliwie skorzystał z okazji, aby powiększyć przewagę – przed rewanżem ma 18 oczek zaliczki.

O tym, kto zajmie 3. miejsce zdecyduje różnica punktów w dwumeczu. Spotkanie w Gdyni już w poniedziałek.

