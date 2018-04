Stelmet ciut lepszy od Kinga – Florence ratuje mecz

Dużo kontrowersji sędziowskich, mało obrony. Stelmet po nerwowej końcówce pokonał 103:100 w Zielonej Górze Kinga Szczecin. James Florence zdobył 31 punktów.

Wysoki wynik pierwszej połowy (50:48) sugerować może kiepską obronę i trochę tak było, ale przede wszystkim był to jednak efektowny popis dwóch świetnie dysponowanych strzelców. W Stelmecie błyszczał Przemysław Zamojski, który trafił aż 5 trójek (5/9) i do przerwy miał na koncie już 21 punktów.

Po drugiej stronie szmer podziwu na trybunach wzbudzał Paweł Kikowski, który w pierwszej połowie zgromadził 19 punktów, trafiając też świetne 4/6 z dystansu. Goście ze Szczecina zdecydowanie dominowali fizycznie, wygrywając zbiórki. W Stelmecie brakowało Borisa Savovicia, który nie zagrał z powodu nagłej niedyspozycji.

Goście mieli jednak problem z nadmiarem przewinień – drobiazgowe sędziowanie było bardziej na rękę Stelmetowi, który wypracował sobie minimalną przewagę, gdy komplet zespołowych fauli uniemożliwiał gościom agresywniejszą obronę. Umiejętnie wykorzystywał to m.in. James Florence.

W trzeciej kwarcie kilka bardzo dobry akcji w ataku pokazał Jarosław Mokros (15 pkt. 6/7 z gry), wciąż przewagę robił Florence, ale gospodarze nie mogli zbudować większej przewagi z powodu powtarzających się gaf w obronie.

Po rzucie za 3 punkty z kolanka na koniec 3. kwarty Kikowskiego Stelmet prowadził tylko 80:78.

Końcówka to wiele nerwów, chaosu i problematycznych decyzji sędziów, którzy łącznie odgwizdali 54 przewinienia. Arbitrzy mieli też m.in. zastrzeżenia do zachowania publiczności, nastąpiła kilkuminutowa przerwa – najprawdopodobniej (?) chodziło o machanie flagami zbyt blisko boiska.

Mimo utraty Dragicevicia – kolejno 4 i 5 faul, przy ryzyku trenera Urlepa z pozostawieniem go na boisku – próbę nerwów ciut lepiej wytrzymał Stelmet, ale było to zwycięstwo bardzo szczęśliwe. Pomogły żelazne nerwy i ważne trafienia Florence’a oraz błędy Carlosa Medlocka, który w ostatniej minucie zaliczył ważną stratę i nie trafił jednego z rzutów wolnych.

