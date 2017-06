Stelmet Czarnogóra – zabójczy duet zjadł Pierniki

Vladimir Dragicevic i Nemanja Djurisić w świetnej formie i książkowych akcjach. Stelmet zupełnie zdominował Polski Cukier, wygrał 88:69 i prowadzi 1:0 w finale PLK.

Patentem Cukru na atak w pierwszej połowie było atakowanie strefy podkoszowej, by wykorzystać defensywne słabości Vladimira Dragicevicia. Pomysł był dobry, ale wykonanie przeciętnie, głównie ze względu na sporą nieudolność Cheikha Mbodja i Maksyma Sanduła.

Stelmet od początku utrzymywał nieznaczną przewagę, grając swoje ulubione akcje dwójkowe, kończone najczęściej przez skutecznego Dragicevicia (16 pkt. do przerwy). Różnica punktowa narastała, gdy siadał odpocząć Kyle Weaver, bez którego torunianom bardzo trudno było o dochodzenie do sensownych pozycji rzutowych.

Rezerwowi gracze Cukru do przerwy nie zdobyli ani jednego punktu, zupełnie bez formy był Łukasz Wiśniewski. Dominujący w walce o zbiórki Stelmet prowadził 42:35.

Druga połowa to ładna, płynna gra w ataku całego Stelmetu, momentami wręcz bawiącego się ze słabiutkim rywalem. Wciąż świetnie współpracowali Vladimir Dragicević i Nemanja Djurisić (15+10), dobrą zmianę dał Karol Gruszecki i swój rytm złapał Przemysław Zamojski.

W trzeciej kwarcie przewaga gospodarzy sięgnęła 13 oczek i było meczu. Bardzo nieskuteczni goście zaczęli wyglądać, jakby to oni byli zmęczeni 5-meczową serią, a mistrzowie łatwo punktowali z efektownych kontrataków. Ostatnie minuty były już tylko formalnością, Stelmet w pierwszym meczu był lepszy w każdym elemencie gry.

I tylko osamotnionego Kyle’a Weavera – tradycyjnie – bardzo fajnie się oglądało.

TS

