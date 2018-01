Stelmet z energią – mistrz pyknął wicemistrza

Jednostronny mecz w Zielonej Górze – Stelmet był lepszy pod każdym względem i rozbił Polski Cukier 100:76. Mistrzowie Polski znów wyglądają jak zespół, którego raczej nie da się pokonać w serii play-off.

Stelmet zaliczył bardzo dobry początek roku – Anwilowi i Polskiemu Cukrowi, które mają ambicje detronizacji zielonogórzan, znacząco przypomniał, że na polskim podwórku to on jest najsilniejszy, w potrzebie uzupełnienia składu wyjął z Trefla wartościowego Nikolę Markovicia i jeszcze podpisał kontrakt z Eneą, która została sponsorem tytularnym.

Sorry rywale z PLK, wygląda na to, że znów powalczycie o srebrny medal.

W niedzielę, z meczu ze srebrnym Polskim Cukrem, emocji nie było – Stelmet zaczął od wyniku 10:2 i choć Cukier doprowadził do remisu po 12, to po pierwszej kwarcie było 29:18, dwiema trójkami (jedną z faulem) kończył ją Thomas Kelati. Przed przerwą goście mieli jeden lepszy moment, zryw 7:0 m.in. dzięki obronie strefowej. Ale potem Stelmet znów szybko uciekł.

Mistrz kontrolował to spotkanie z dość dużym luzem. Miał przewagę w każdym miejscu boiska – pod koszem swoje robił Vladimir Dragicević (16 punktów, 8 zbiórek, 3 asysty), na obwodzie skuteczni byli Martynas Gecevicius, James Florence (rewelacyjny mecz, 26 punktów, 7/10 z dystansu!) i wspomniany Kelati. Cały zespół miał do przerwy 9/17 za trzy, a po zmianie stron kanonadę kontynuował – 20/34 to znakomita skuteczność.

Momentami Stelmetowi wychodziło wszystko:

Nieźle sklejał grę mistrzów Polski Nikola Marković. Serb w debiucie zdobył 8 punktów, miał 6 zbiórek, 2 asysty i 2 przechwyty, można go było chwalić. Zresztą, za niedzielny mecz chwalić można większość koszykarzy z Zielonej Góry, pierwszy etap odbudowy drużyny Andrej Urlep zaliczył bardzo dobrze. Trójkę trafił nawet głęboki rezerwowy Jakub Der.

Polski Cukier? Znów się nie obudził, momentami grał tragicznie. Torunianom wypada życzyć, żeby meczów telewizyjnych o 12.40 grali jak najmniej. W tym sezonie mają w nim bilans 0-5.

