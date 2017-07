Stelmet w grupie z Besiktasem – inni rywale też mocni

Poza zasięgiem jest wicemistrz Turcji ze Stambułu, z resztą mistrzowie Polski będą walczyć. Ale większość zespołów grupy D w ostatnim sezonie Ligi Mistrzów wypadła lepiej niż zielonogórzanie.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Zestaw, w którym znalazł się Stelmet, wygląda tak:

Sidigas Avelino

Besiktas Stambuł

Stelmet Zielona Góra

Telenet Ostenda

CEZ Nymburk

Aris Saloniki

zespół z eliminacji*

zespół z eliminacji **

*Nanterre, Budiwelnyk Kijów, Sigal Prisztina, Tsmoki Mińsk

** Telekom Bonn, Kataja, Joventut, Dinamo Tbilisi

Poza Besiktasem, który sezon w tureckiej Superlidze kończył grając na euroligowym poziomie, w grupie D nie ma tuzów. Z drugiej strony cztery drużyny – Sidigas Avelino z Davidem Loganem, Aris Saloniki, CEZ Nymburk i Telenet Ostenda – dochodziły dalej lub wygrywały więcej meczów niż mistrzowie Polski.

Stelmet rozczarował, zajął siódme miejsce w grupie z bilansem 4-10 (był za Besiktasem oraz zespołami właśnie z Grecji, Włoch i Belgii). Tymczasem Sidigas i Aris dotarły do 1/8 finału, Nymburk odpadł rundę wcześniej. Telenet miał w grupie bilans 6-8 i piąte miejsce.

Na dodatek, jeśli weźmiemy pod uwagę, że z eliminacji do tego zestawu najpewniej dołączą Nanterre (zdobywca Pucharu Francji) oraz Joventut Badalona (14. miejsce w Hiszpanii) lub Telekom Baskets Bonn (7. pozycja w Niemczech) Stelmet stanie przed trudniejszym wyzwaniem.

Aby awansować do 1/8 finału, trzeba zająć miejsce w pierwszej czwórce. Faza grupowa rozpocznie się 10 października i potrwa do 7 lutego.

Zwycięzca całych rozgrywek otrzyma 1 mln euro nagrody.

