Stelmet i Dąbrowa… kończą sezon – dziwaczna inauguracja PLK

Od meczu ostatniej kolejki rozpoczną się rozgrywki ekstraklasy koszykarzy w sezonie 2018/19. W Zielonej Górze Stelmet Enea BC zagra z MKS Dąbrowa i będzie zdecydowanym faworytem.

Początek rozgrywek w sobotę 6 października, ale już dziś (wtorek) obejrzymy spotkanie ostatniej, 30. kolejki. Przyczyną przełożenia jest dopasowanie kalendarza Stelmetu do rozgrywek w rosyjskiej lidze VTB. Zmiana byłaby może mniej kontrowersyjna, gdyby nie dotyczyła ostatniej kolejki, w której przecież zwyczajowo wszyscy rozgrywają mecze jednocześnie. Jednak w PLK najwyraźniej uznano, że nie ma to znaczenia.

Będzie to pierwsze oficjalne spotkanie nowej wersji Stelmetu, w którym przed nowym sezonem postawiono na większą grupę graczy solidnych, kosztem gwiazd z nazwiskami. Najgłośniejszym nowym nabytkiem jest Michał Sokołowski, który przyszedł z Rosy Radom. Przed zespołem (także nowego) trenera Igora Jovovicia niełatwe zadanie powrotu do strefy medalowej. Niełatwe, bo krajowa konkurencja robi postępy, a obciążenia związane z występami w VTB będą bardzo duże.

MKS Dąbrowa ma – podobnie jak zielonogórzanie – swoje pozaboiskowe problemy z zaległymi płatnościami. Zespół Jacka Winnickiego na papierze wydaje się ciut słabszy, niż w poprzednich 2 sezonach, ale powinien liczyć się w walce o playoff. Jednym z najlepszych strzelców ligi powinien być rozgrywający Trey Davis. Z dużym zaciekawieniem czekamy na występy w PLK Mathieu Wojciechowskiego, który także dobrze wypadał w sparingach.

Zdecydowanym faworytem bukmacherów w tym meczu jest Stelmet – kurs na jego wygraną w LV Bet to tylko 1.13, za zwycięstwo MKS jest aż 5.9. Linia punktowa to 12.5.

Inaugurujące sezon PLK spotkanie 30. kolejki rozpocznie się w Zielonej Górze o godz. 19.00. Transmisję będzie można zobaczyć za pośrednictwem Emocje.Tv.

