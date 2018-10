Stelmet i VTB w Eurosporcie – wszystkie puchary w telewizji!

Stacja Eurosport będzie od dziś pokazywać wszystkie występy klubu z Zielonej Góry w rosyjskiej lidze VTB. Oznacza to, że na ekranach zobaczymy wszystkie polskie drużyny grające w międzynarodowych rozgrywkach.

Co najmniej 24 spotkania rozegrają jeszcze w tym sezonie koszykarze Stelmetu Enea BC Zielona Góra w koszykarskiej lidze VTB. W poniedziałek, w trzeciej kolejce, zielonogórzanie po raz pierwszy zagrają w swojej hali – z mistrzem Kazachstanu, Astaną. To spotkanie oraz pozostałe 23 mecze Stelmetu w rozgrywkach pokaże na żywo wyłącznie Eurosport oraz Eurosport Player.

Mecze skomentują Jacek Kubicki, Marek Rudziński i Sławomir Szymczak

Dzięki temu, już wszystkie polskie drużyny grające w europejskich pucharach i międzynarodowych rozgrywkach będzie można regularnie oglądać:

– Anwil Włocławek w Lidze Mistrzów – stacje Eleven,

– Arka Gdynia w EuroCup – Eurosport,

– Stelmet Enea BC Zielona Góra w VTB – Eurosport.

Dodatkowo, mecze GTK Gliwice w rozgrywkach Alpe Adria Cup można śledzić za pośrednictwem YouTube.

