Stelmet idzie po złoto – Cukier zgnieciony pod koszem

Polski Cukier walczył dzielnie, ale nie starczyło mu koszykarskich argumentów. Stelmet wykorzystał przewagę w pomalowanym i świetny dzień Jamesa Florence’a. Wygrał 87:66 i prowadzi 2:0 w finale PLK.

Cukier zaproponował na początku meczu zupełnie nową jakość i energię w grze, wykorzystując przewagi w akcjach jeden na jednego. Zwłaszcza agresywna gra Obiego Trottera przeciwko Łukaszowi Koszarkowi przynosiła korzyści. Amerykanie – bo dobrze zaczął też Kyle Weaver – dali gościom prowadzenie nawet 21:11.

W pierwszych minutach Stelmet w grze utrzymywał Thomas Kelati, a druga kwarta należała do Adama Hrycaniuka. „Bestia” jak zwykle nie odpuszczał po obu stronach boiska, ale tym razem zadziwiał też przydatnością w ofensywie. Pokazał, że na dziś, jest lepszym zawodnikiem niż Cheikh Mbodj czy Krzysztof Sulima. Tak samo, jak nie było porównania w pojedynku rezerwowych jedynek – James Florence nie dawał szans Tomaszowi Śniegowi.

Pod naporem lepszej obrony zielonogórzan posypał się atak „Pierników” i do przerwy mistrzowie Polski dość spokojnie prowadzili już 41:35.

Spokojny, pewny siebie Stelmet to drużyna, z którą nikt w Polsce nie ma szans. W III kwarcie pod koszem uaktywnił się Vladimir Dragiciević (8/10 z gry), goście zapomnieli, że mogą wykorzystywać Weavera i bezskutecznie szukali szczęścia w ataku pod samym koszem. Przewaga gospodarzy zaczęła rosnąć i przed ostatnią kwartą było już 63:51, po tym, gdy znów świetny w sobotę Florence (21 pkt. w niecałe 20 minut) zdominował rywalizację rezerwowych.

Podobnie jak w meczu numer 1, w końcówce nie było już emocji – przewaga Stelmetu przekroczyła nawet 20 punktów. Na chwilkę pojawił się jeszcze Maksym Sanduł, by zaliczyć błyskawiczną kompromitację, okraszoną faulem technicznym i odesłaniem do szatni przez trenera Winnickiego.

Ponownie obu Amerykanom w składzie Polskiego Cukru zabrakło wsparcia w ataku – w 0/9 z gry Łukasza Wiśniewskiego aż trudno uwierzyć. Ale brakowało też punktów Sulimy i Jure Skificia. Stemetowi nie przeszkodził zupełnie brak, lekko kontuzjowanego, Nemanji Djurisicia.

Rywalizacja przenosi się teraz do Torunia, mecz numer 3 odbędzie się we wtorek. Polski Cukier będzie miał dwie szanse, by spróbować odwrócić losy finałowej serii.

