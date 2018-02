Stelmet jedzie do Monaco – trudne losowanie mistrza Polski

Rywalem Stelmetu w fazie pucharowej Ligi Mistrzów będzie francuskie AS Monaco, najlepszy zespół fazy grupowej rozgrywek. Pierwszy mecz odbędzie się w Zielonej Górze.

AS Monaco to zespół, który miał najlepszy bilans w całych rozgrywkach, świetne 13-1. Jedyna porażka przytrafiła się w środę, w ostatniej kolejce, 77:84 na wyjeździe z drugim najlepszym w grupie A Pinarem Karsiyaka. Monaco miało najlepszą obronę w całej Lidze Mistrzów (DRtg na poziomie 91,7), czwarty najlepszy atak (ORtg 117,7), świetnie zbierało i zdobywało średnio aż 85,0 punktu (lepszy był tylko Pinar Karsiyaka – o 0,1 pkt.).

W lidze francuskiej Monaco zajmuje pierwsze miejsce z bilansem 14-5, a jego czołowymi graczami są bośniacki środkowy Elmedin Kikanović, podkoszowy Christopher Evans, rozgrywający Gerald Robinson i francuski skrzydłowy Amara Sy – każdy z nich zdobywa średnio ponad 12 punktów na mecz.

Dwumecz 1/8 finału zaplanowano na 6/7 i 13/14 marca, czyli zaczynamy już za 3 tygodnie! Pierwszy mecz odbędzie się w Zielonej Górze. Wygrany z tej pary zmierzy się w ćwierćfinale ze zwycięzcą pojedynku Banvit – Nanterre.