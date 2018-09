Stelmet już wymienia – Planinić zamiast Hassella

Roszady pod koszem w Zielonej Górze – Darko Planinic został nowym środkowym Stelmetu Enei BC. Doświadczony już Chorwat zastąpił Amerykanina Franka Hassella.

Amerykański środkowy Frank Hassell przyjeżdżał do Zielonej Góry z dobrą reputacją i CV, ale w sparingach nie robił na boisku aż takiej różnicy, jakiej można było oczekiwać od kogoś aż tak reklamowanego. Zmiana jeszcze przed pierwszym meczem o punkty jest niespodzianką, ale raczej nie szokuje.

Darko Planinić (27 lat, 211 cm) ostatnio występował we włoskim Sassari. W rozgrywkach Lega A grał średnio 16.5 minut – notował 9.5 punktu i 4.3 zbiórki, przy skuteczności 62.9 % za dwa punkty i 78.1 % z wolnych. W 14 meczach ostatniego sezonu Ligi Mistrzów miał średnie na poziomie 10.6 punktu i 4.3 zbiórki.

Pochodzący z bośniackiego Mostaru, Chorwat był reprezentantem młodzieżowych reprezentacji swojego kraju, grał też w seniorskiej kadrze, m.in. na igrzyskach olimpijskich w Rio (2016). Przez całą karierę występował w liczących się europejskich klubach, ligach i pucharach – m.in. w Maccabi tel Aviv, Herbalife Gran Canaria, Laboral Kuxta i Budocnosti Podgorica. W tym ostatnim klubie (2014/15) grał, gdy trenerem był tam Igor Jovović, obecny szkoleniowiec Stelmetu.

Jest typem klasycznego, dość ciężkiego, ale ruchliwego środkowego, opierającego grę na sile i wykorzystaniu warunków fizycznych oraz dobrze opanowanych manewrów blisko obręczy.

