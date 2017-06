Stelmet w koronie – trzy główne powody mistrzostwa

Aż cztery przegrane mecze w play-off i dziewięć porażek w rundzie zasadniczej zamazują faktyczny obraz. Stelmet od reszty stawki w PLK nadal dzieliła olbrzymia różnica.

We wrześniu napisaliśmy, że zespół z Zielonej Góry będzie słabszy niż rok wcześniej. I był, co nie zmienia jednak faktu, że konkurencja nadal w poważnej rywalizacji nie miała z nim szans.

Dlaczego? Oto trzy główne powody:

1. Wielka przewaga kadrowa

W półfinale ze Stalą z jednej strony wychodził James Florence, z drugiej – Tomasz Ochońko. W finale z jednej strony wstawał z ławki Adam Hrycaniuk, a z drugiej – Maksym Sanduł. Czy jest jakikolwiek sens ich porównywać?

Nawet bez kontuzjowanego Nemanji Djurisicia Stelmet miał do dyspozycji 10 zawodników, którzy byliby gwiazdami w każdym innym zespole PLK – Florence, Zamojski, Gruszecki, Hrycaniuk, Mokros… Taki Filip Matczak, do niedawna jeden z liderów Asseco i wyróżniający się gracz w lidze, w meczu numer 4 nie wyszedł nawet na boisko. Nikt w PLK nie mógł nawet zbliżyć się do takiego komfortu.

2. Dominacja paszportowa



Tylko Stelmet stać na to, aby ściągać wyróżniających się w lidze Polaków, by dawać im później po kilka, kilkanaście minut na boisku. Koszarek, Zamojski, Hrycaniuk to ważni gracze kadry, Gruszecki, Mokros i Matczak to uznany poziom, a przecież wrócił jeszcze do ligi Thomas Kelati…

Wszyscy pamiętają, jak skomplikowała się rotacja Anwilu, gdy zabrakło Michała Chylińskiego, czy jakich wygibasów ze zmianami musiał dokonywać Roberts Stelmahers w Czarnych.

Stelmet? Miał w play-off siedmiu graczy na poziomie zbliżonym do reprezentacji. Reszta ligi może pomarzyć o jakimkolwiek, a 3-4 kandydatów na reprezentantów czyni z ciebie przecież kandydata do medali.

3. Słabości konkurencji

Rosa zapłaciła wysoką cenę za kontuzje, perturbacje i błędy w trakcie rozgrywek, Anwil nie sprostał grze w play-off mentalnie, taktycznie i fizycznie, Czarni cieszyli się, że w ogóle dograli sezon. Sukces odniosły Polski Cukier i Stal, które stanęły na nogi po kryzysach, ale były drużynami zbyt uzależnionymi od graczy z zagranicy – brakowało wyżej wymienionych reprezentacyjnych paszportów.

Ale to właśnie drużyny z Torunia i Ostrowa, jako jedyne w czołówce, zapowiadają zwiększenie budżetów, co może dawać ich kibicom pewne nadzieje na pokonanie Stelmetu w przyszłym sezonie. Jednak nawet mimo tego sprawa będzie piekielnie trudna, ponieważ rynek polskich zawodników jest bardzo ograniczony. Czy za rok mistrz z Zielonej Góry będzie miał z kim przegrać?

TS

