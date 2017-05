Stelmet lepszy i zwycięski, ale Stal waleczna

Doskonała trzecia kwarta (24:10) dała mistrzom Polski wysokie prowadzenie, które Stal niemal zredukowała w świetnej czwartej części (38:25). Ostatecznie obrońcy tytułu wygrali 94:88 i objęli w półfinale prowadzenie 1-0.

To był dziwny mecz. W pierwszej połowie, która rozpoczęła się od 8:0 dla Stelmetu, a skończyła zrywem mistrzów 7:0, nawet z małym wskazaniem na Stal, która w drugiej kwarcie wyszła na kilkupunktowe prowadzenie, gdy skutecznie zaczęła odcinać od piłki rozgrywających Stelmetu.

Jednak Artur Gronek odpowiedział równoczesną grą świetnego w piątek Jamesa Florence’a (21 punktów, 7/9 z gry, 6 asyst, żadnej straty) oraz skutecznego, kiedy trzeba Łukasza Koszarka (13 punktów, 8 asyst). Do przerwy było 45:40.

I to był ten moment – przełom drugiej i trzeciej kwarty – gdy wydawało się, że Stelmet zadał decydujący cios w tym meczu. Mistrzowie Polski mieli zryw 23:3, dzięki świetnej obronie (Aaron Johnson prowokowany do rzutów z dystansu wpadał w tłok, gdy mijał, długo niewidoczny był Shawn King) i jeszcze lepszemu atakowi, w którym poza Florencem i Koszarkiem błyszczeli też Vladimir Dragicević (18 punktów, 8/10 z gry, 10 zbiórek) oraz Nemanja Djurisić (15 punktów, 10 zbiórek).

W 29. minucie Stelmet prowadził już 66:46, na parkiecie pojawiły się głębokie rezerwy. Gospodarze się rozluźnili, ale przesadzili, bo pozwolili ambitnym rezerwowym Stali zmniejszyć straty. Skuteczni byli Tomasz Ochońko i Kamil Chanas, wreszcie efektywne akcje dwójkowe zaczęli grać Johnson i King (15 punktów, 10 zbiórek).

I choć Florence z Dragiceviciem niby czuwali nad wynikiem, to Stal się zbliżała – 24 sekundy przed końcem, po trójce Szymona Szewczyka, było tylko 89:86 dla Stelmetu. Tu warto dodać, że „Szewcu” zaprezentował znakomitą skuteczność z dystansu – miał 6/6!

W końcówce gospodarze wykorzystali jednak 5 z 6 wolnych i dowieźli wygraną do końca. Wygraną zasłużoną, ale jednak nieprzekonującą. Z jednej strony Stelmet pokazał potencjał i siłę, ale z drugiej znów miał charakterystyczny dla siebie w tym sezonie moment dekoncentracji.

ŁC