Stelmet jak mieszkanie po remoncie – wróciła świeżość

– Andrej Urlep zastosował proste, sprawdzone środki do grania w koszykówkę. Wcześniej to było takie wydziwianie, a tu jest egzekwowanie konkretnych zadań – mówi o Stelmecie Grzegorz Chodkiewicz, były trener Zastalu i komentator telewizyjny.

Stelmet Enea wygrał cztery mecze z rzędu w Lidze Mistrzów, a licząc mecze Energa Basket Ligi zielonogórzanie z Andrejem Urlepem na ławce mają bilans 9-1. Wciąż jest szansa na grę w fazie pucharowej w Europie, gdzie mistrzowie Polski prezentują dobry, momentami efektowny basket.

Największa zmiana w zespole?

– Mentalność. Gracze nie zmienili przecież charakterów, każdy jest już dojrzałym mężczyzną. Nie nauczyli się też kozłować czy rzucać, to już umieli. Ale zmiana trenera spowodowała, że odetchnęli – mówi Grzegorz Chodkiewicz.

– Dwuletnia współpraca z poprzednim trenerem chyba trochę ich już nudziła, przytłaczała. Bardzo widoczne jest to, że wszyscy szybko odzyskali uśmiech. Widać to szczególnie na twarzy prezesa Janusza Jasińskiego, widać, jak zmieniło się jego spojrzenie na wszystko. Ostatnie miesiące roku były ciężkie, teraz wszystkim zrobiło się lżej – zauważa Chodkiewicz.

– Trzeba jednak oddać pewne zasługi poprzedniej ekipie trenerskiej – przecież od razu, z dnia na dzień, motoryki się nie zrobi. A teraz dobrze widać, że ten zespół był nieźle przygotowany go intensywnej gry, taki Vladimir Dragicević potrafi długimi fragmentami funkcjonować na placu w jednym tempie. Baza do tego, co widzimy, została zrobiona przy udziale poprzedniego trenera.

Teraz każdy wie, co ma robić

Co zatem zmienił Urlep?

– Zastosował proste, sprawdzone środki do grania w koszykówkę. Wcześniej to było takie wydziwianie, a tu nie ma wielkiej filozofii – jest inne wykorzystywanie Martynasa Geceviciusa, gra na dwóch wysokich, która ułatwia życie Dragiceviciowi, trochę inna rola Adama Hrycaniuka.

– Wszyscy gracze dostają konkretne zadania do realizacji na placu, wcześniej tego brakowało. Poprzednio zawodnicy wychodzili grać i realizować taktykę, ale każdy z osobna chyba nie do końca wiedział, co ma robić. Urlep zdecydowanie egzekwuje zachowania, które chce – zauważa były trener Zastalu.

– Obrona? W tym sezonie od początku troszeczkę kulała i dalej kuleje, ale trener jest w stanie to umiejętnie ukryć.

– A generalnie, to my przecież wiedzieliśmy, że temu zespołowi niewiele brakuje do tego, by wygrywać mecze przeciwko rywalom w grupie D. To są przecież zespoły z podobnej półki, to nie przypadek, że one grają w Lidze Mistrzów. Nawet taki Besiktas wcale tak bardzo nie odstaje od reszty – mówi Chodkiewicz.

– Wracając do Stelmetu – ciężko mi oceniać atmosferę i to, co dzieje się na ławce, czy w szatni, bo mnie tam nie ma. Ale bezdyskusyjna jest sprawa wielkiego doświadczenia trenera Urlepa i jego umiejętności. Sukcesy raz są, raz ich nie ma, ale wiedza się nie zmienia. Doświadczenie Urlepa pozwoliło połączyć dwie rzeczy – zabrać to, co dobre, od poprzedniego trenera i delikatnie wprowadzić swoje rzeczy, które ułatwiły grę.

– Nie wiem, jak drużyna trenuje, ale wyraźnie widać, że jest odświeżona. Trochę jak po remoncie – gdy odmaluje pan mieszkanie, które ma 30 lat, a potem wróci wieczorem do domu, to ono wygląda jak nowe.

Dobra zabawa w Zielonej Górze

Chodkiewicz zauważa też, że Stelmet gra nie tylko skutecznie, ale i efektownie.

– Pod koniec roku były sygnały, że kibic w Zielonej Górze nie pomaga drużynie, że smętnie się przygląda. Ale ja wtedy mówiłem, że to absolutnie nie wina kibica, to zespół gra tak, że nie potrafi poderwać trybun. Teraz nie ma z tym problemu, wszyscy się świetnie czują na trybunach.

– Frekwencja wzrosła z dnia na dzień, na halę można przyjść i nieźle się bawić. Niektóre akcje, także te improwizowane, są świetne. Poprzednio graliśmy siermiężny, taktyczny basket, a teraz Dragicević, Mokros czy Murić potrafią zagrać ryzykownie i choć czasem to się nie udaje, to nikt nie ma do nich pretensji – mówi Chodkiewicz.

Czy któryś z graczy zadziwił go szczególnie formą i stylem gry w ostatnich tygodniach?

– Nie, żaden mnie ani nie zdziwił, ani nie zaskoczył. Ci, co doszli – Gecevicius, Murić i Marković – pływają w nowym stawie, w nowym środowisku. Pozostali odsapnęli, jakby zrzucili plecaki. Cieszą się grą, wykorzystują to niezłe przygotowanie motoryczne.

– No, zadziwia mnie może trochę Łukasz Koszarek, ale to nie ma nic wspólnego ze zmianą trenera. To po prostu kolejny sezon, w którym Łukasz praktycznie sam ciągnie grę na obwodzie. Zaczął 35. rok życia, a wciąż trzyma bardzo dobry poziom. To wielki profesjonalista – mówi Chodkiewicz.

I kończy konstatacją, która jest chyba coraz bardziej powszechna i oczywista. – W Polsce, co jest dla ligi niedobre, Stelmetowi znów nikt się nie przeciwstawi. Rotacja jest tak szeroka, że tu nie ma prawa wydarzyć się kataklizm.

