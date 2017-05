Stelmet nie musiał się wysilać – pewne 2-0 z Polpharmą

Gdy w innych seriach są emocje, a nawet walka na noże, mistrzowie znów lekko, łatwo i przyjemnie pokonali zespół ze Starogardu. Tym razem – 95:80.

Koszykarze Polpharmy zaczęli nieźle, ambitnie, prowadzili nawet 16:9, bo mieli pomysł w obronie, stanęli strefą. Gospodarze szybko się jednak obudzili – dobrze grali Armani Moore i Thomas Kelati, w drugiej kwarcie błysnął Vladimir Dragicević, który pokazał m.in. dwa efektowne wsady.

Prawdziwy odjazd mistrzów nastąpił jednak dopiero po przerwie – Stelmet w kilka minut wypracował sobie kilkanaście punktów przewagi, którą utrzymał. Zielonogórzanie mieli przewagę pod każdym względem i nie przeszkadzała im nawet fatalna skuteczność rzutów wolnych – tylko 11/25. Nemanja Djurisić miał 1/5, a Filip Matczak – 3/6.

Djurisić rzucił jednak 15 punktów, Moore dodał 14, a James Florence do 11 dodał 9 asyst. Dla Polpharmy najwięcej punktów zdobył Anthony Miles – 15. Walecznie grał też Jakub Schenk (13 punktów w 18 minut), ale na wynik meczu nie miało to większego wpływu.

Stelmet wykonał więc plan z uśmiechem na ustach, do Starogardu jedzie z wynikiem 2-0. I o ile w innych ćwierćfinałach można spodziewać się jeszcze wszystkiego, tak tutaj sensacji być nie powinno – mistrzowie grają po prostu na innym poziomie niż Polpharma.

