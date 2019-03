Stelmet najlepszy, HydroTruck najgorszy – PLK w 2019 roku

W 2019 roku Stelmet Enea BC Zielona Góra jeszcze w lidze nie przegrał, za to HydroTruck Radom w ostatni weekend poniósł siódmą porażkę z rzędu. W nowym roku kalendarzowym w górę idzie mocno King, a wyraźny dołek złapała Polpharma.

Przynajmniej 7 spotkań rozegrały drużyny z PLK w 2019 roku. Dwa miesiące to dobry moment, by ocenić w jakiej formie są poszczególne zespoły. Powyżej tabela uwzględniająca mecze wyłącznie z tego roku.

Najlepsi: Stelmet Enea BC Zielona Góra

Zielonogórzanie w lidze ostatnio przegrali przy okazji meczu świątecznego we Włocławku. Licząc same spotkania ligowe, ich bilans wyglądał rewelacyjnie. Stelmet nie zalicza wpadek, wręcz z ogromną pewnością pokonuje słabszych rywali, nie męcząc się z nimi tak jak inne zespoły z czołówki.

Obraz gry Stelmetu psują mecze w VTB, gdzie zespół prowadzony przez Igora Jovovicia nie wygląda dobrze i prezentuje się zdecydowanie poniżej swoich możliwości. Sporo negatywnych odczuć przyniosła także porażka w Pucharze Polski. Jednak na ligowym podwórku są niepokonani i póki co (w środę grają z Arką) to oni są najlepszą drużyną w 2019 roku.

Najgorsi: HydroTruck Radom

Ostatnie zwycięstwo odnieśli 2 miesiące temu – 3 stycznia wygrali u siebie z GTK Gliwice. Od tamtej pory 7 porażek, słaby styl i sporo problemów kadrowych. Poza grą wciąż jest Filip Zegzuła, a teraz dodatkowo dochodzi absencja centra, Jakuba Parzeńskiego.

HydroTruck to także jedna z dwóch drużyn w lidze (jeszcze Miasto Szkła Krosno), która nie wygrała na wyjeździe. To niezbyt optymistyczny prognostyk przed zbliżającym się, kluczowym dla walki o utrzymanie, meczem w Stargardzie.

Grzegorz Szybieniecki, https://twitter.com/gszyb