Stelmet potrafił zaskoczyć potęgi (WIDEO)

Przed mecze z CSKA Moskwa niewielu kibiców wierzy w wygraną, ale drużynie z Zielonej Góry w poprzednich sezonach zdarzało się sprawiać niespodzianki z wysoko notowanymi rywalami. Przypominamy niektóre z nich!

W poniedziałek o 19:00 w zielonogórskiej hali CRS Stelmet będzie podejmować słynne CSKA Moskwa. Zwycięstwo ciężko sobie wyobrazić, ale w historii Stelmet już parę razy potrafił zaskakiwać europejskiej potęgi, takie jak Panathinaikos, Lokomotiv, czy Unics.

Stelmet Zielona Góra – Panathinaikos Ateny sezon 2015/16 71:68

To jedno z najbardziej spektakularnych zwycięstw Stelmetu. W hali CRS w ramach Euroligi poległ wielki Panathinaikos w składzie z Miroslavem Raduljicą, Nickiem Calathesem, James Feldeine, czy legendarnym Dimitrisem Diamantidisem.

W zespole prowadzonym przez Saso Filipovskiego najlepszym strzelcem był Mateusz Ponitka – 13 punktów. Dobre spotkanie zaliczył także Dejan Borovnjak, który zdobył 12 punktów.

Lokomotiv Kubań Krasnodar – Stelmet Zielona Góra sezon 2015/16 51:66

Kolejne głośne zwycięstwo ekipy Filipovskiego. W składzie Lokomotivu były takie gwiazdy jak Malcolm Delaney, Chris Singleton, Anthony Randolph, Victor Claver, czy Ryan Broekhoff. Zatrzymanie takiej ekipy na 51 punktach to był nie lada wyczyn!









Unics Kazan – Stelmet Zielona Góra sezon 2015/16 54:71

Po porażce u siebie 4 punktami z Unicsem, Stelmet chcąc awansować do ćwierćfinału EuroCupu musiał wygrać w Rosji. Ta sztuka udało się zielonogórzanom, którzy odprawili z kwitkiem zespół z takimi nazwiskami jak Keith Langford, czy Anton Ponkraszow. Co ciekawe, w pierwszej piątce Unicsu wychodził wtedy Walerij Lichodiej, obecnie gracz Anwilu Włocławek.

Stelmet Enea Zielona Góra – Besiktas Sompo Japan Stambuł sezon 2017/18 99:96

To było najbardziej imponujące zwycięstwo w zeszłorocznej przygodzie Stelmetu w Europie. Na własnym parkiecie pokonali Besiktas, o wiele bogatszy klub, z o wiele bardziej znanymi nazwiskami w składzie, jak Josh Adams, czy D.J. Strawberry.

Kolejna szansa na przejście do historii czeka na Stelmet w poniedziałek o 19:00, do CRS przyjedzie CSKA Moskwa. Transmisja w Eurosport 1.

