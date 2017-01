Stelmet powiedział „Stop!” – lider odbił się od ściany

Mistrzowie Polski zagrali bardzo dobrze w ataku i obronie, drugą kwartę wygrali aż 19:2. Przypomnieli, że rywale mogą sobie podskakiwać, ale to oni są najsilniejszym zespołem w PLK. Niepokonanego rywala zwyciężyli 83:67.

Stelmet wygrał szósty mecz z rzędu, a w tej serii zwyciężył już Anwil Włocławek, PGE Turów Zgorzelec i teraz Polski Cukier Toruń. Niepokonany wcześniej lider, który przyjechał do Zielonej Góry z bilansem 13-0, przegrał w niedzielę aż 16 punktami.

Można powiedzieć, że mistrzowie Polski sprowadzili Polski Cukier na ziemię.

Popisem gospodarzy była druga kwarta, którą Stelmet zaczynał od 20:24, a kończył 39:26. W międzyczasie oglądaliśmy świetną momentami defensywę i dwa bloki Juliana Vaughna oraz dobry, zespołowy atak, w którym skuteczni byli Przemysław Zamojski, Vladimir Dragicević, Karol Gruszecki czy Thomas Kelati.

Torunianie walili głową w mur – pudłowali z obwodu, pudłowali z wejść. Punktów nie mogli zdobyć ani Obie Trotter, ani Kyle Weaver, jedyne w kwarcie rzucił po ośmiu minutach Aleksander Perka. A obrona strefowa, którą ustawili goście, nie sprawiała Stelmetowi problemów.

W drugiej kwarcie Polski Cukier został przez mistrzów zjedzony, ale wcześniej i później grał lepiej – osłabieni brakiem kontuzjowanego Bartosza Diduszki goście zaczęli z dwoma środkowymi, Maksymem Sandułem i Krzysztofem Sulimą, i ten drugi już w pierwszej kwarcie zdobył 8 punktów, w tym trafił za trzy punkty.

Z kolei po przerwie torunianie trzymali się w grze dzięki rozkręcającym się Weaverowi (17 punktów, 7 zbiórek, 5 asyst) i Trotterowi (12 punktów, 5 zbiórek, 5 asyst), a także Łukaszowi Wiśniewskiemu (15 punktów). Ale właśnie – trzymali się w grze, a nie odrabiali straty, bo Stelmet wciąż grał bardzo dobrze. A w końcu powiększył przewagę.

Znów dobrze rozgrywał Łukasz Koszarek (17 punktów, 5 zbiórek, 8 asyst), pod koszami świetnie spisywał się Dragicević (12 punktów, 15 zbiórek), swoje robili Zamojski (16 punktów), Gruszecki (11) i Armani Moore (15). Gospodarze imponowali też poświęceniem, w jednej z akcji rzucając się na parkiet piłkę ratowali Koszarek i Zamojski, a akcję zakończył Gruszecki trójką na 52:37.

Gdy z dystansu trafił Zamojski, Stelmet prowadził już nawet 70:49 po zrywie 11:0 w czwartej kwarcie i lider leżał rozłożony na łopatkach. Polski Cukier miał tylko 7/28 za trzy, z gry trafił ledwie 35 proc. rzutów, przegrał też walkę o zbiórki.

