Stelmet razem z Turowem – kolejna zbiórka dla Filipka

Podczas meczu w Zgorzelcu zebrano 2,3 tys. złotych dla chorego chłopczyka, teraz fani z Zielonej Góry chcą pobić ten wynik w sobotę. Świetnie jest widzieć takie wspólne inicjatywy.

Nie chodzi oczywiście o żadną rywalizację, chodzi o pomoc dla rocznego Filipka ze Zgorzelca, który jest obustronnie głuchy – potrzebuje kilku operacji, a potem rehabilitacji. Zbiórkę na ten cel zaczął w grudniu jeden z kibiców Turowa, potem dołączyli się fani z KK Zastal – o wspólnej akcji kibiców już pisaliśmy.

Podczas świątecznego meczu w Zgorzelcu zebrano dokładnie 2373,56 zł, teraz – w sobotę w Zielonej Górze – nastąpi druga część zbiórki. Cel fanów Zastalu to przewyższenie kwoty, która została zebrana podczas pierwszego meczu. Oprócz zbiórki, w przerwie spotkanie zostanie wylicytowana koszulka Justina Doellmana, gracza Barcelony, z autografami koszykarzy tej drużyny.

„Zapowiada się zatem rywalizacja na boisku, trybunach oraz ta, która jest najważniejsza w tej chwili, wyścig po zdrowie dla małego Kibica. Pokażmy wszystkim, że koszykówka może łączyć nawet mimo największych przeciwników. Zagrajmy 8 kwietnia ten mecz razem, razem dla Filipka” – napisali fani z KK Zastal na swoim Facebooku.

Fajnie zareagował też Stelmet, który zaprosił całą rodzinę Filipka na spotkanie do hali CRS.

Chętni do wsparcia Filipka, mogą to zrobić także poprzez stronę Dla Filipka.