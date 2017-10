Stelmet i Rosa w Eleven – Liga Mistrzów w TV

Już wtorkowy mecz mistrzów Polski z Sidigas Avellino oraz środowe spotkanie Rosy Radom w Atenach z AEK będzie można obejrzeć na kanale Eleven.

PLK, NBA – obstawiaj na UNIBET i wygrywaj kasę! >>

W poprzednim sezonie Ligę Mistrzów pokazywał Canal+ Sport, ale teraz platforma nc+ nie zdecydowała się na zakup praw do tych rozgrywek. Od 4. kolejki przejmie je jednak Eleven, dzięki czemu mecze Stelmetu i Rosy będzie można oglądać w Polsce w telewizji.

Eleven ma w planach pokazywanie wszystkich meczów tych drużyn w fazie grupowej i, ewentualnie, w fazie pucharowej. Eleven pokaże też mecze Final Four Ligi Mistrzów.

Na razie, we wtorek o 18.30, transmitowany będzie mecz Stelmetu z Sidigas Avellino – mistrzowie Polski z bilansem 1-2 zajmują szóste miejsce w grupie D, Włosi (2-1) są na czwartej pozycji. Z Sidigasem zadebiutuje w zielonogórskiej drużynie Martynas Gecevicius.

Rosa w grupie C jest na ostatniej pozycji – ma bilans 0-3, teraz zagra z AEK, który wygrał dotychczas jedno spotkanie i jest szósty. Środowe spotkanie z Aten transmitowane będzie od 18.30.

ŁC

PLK, NBA – obstawiaj na UNIBET i wygrywaj kasę! >>