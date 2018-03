Stelmet rozbił GTK – tak powinien dominować mistrz

Prawie 60% trafionych rzutów z gry, wszystkie cztery kwarty wygrane, pełna koncentracja gwiazd – Stelmet po kilku wpadkach pokazał, jak powinien grać na krajowych boiskach. Bez problemu wygrał 88:65 w Gliwicach.

GTK sprawiło w tym sezonie szereg niespodzianek, ale tym razem nie było na to szans. Nawet jeśli pierwsza kwarta (19:21) była w miarę wyrównana, dominacja gości z Zielonej Góry była bezapelacyjna.

Stelmet w meczu trafił prawie 65% rzutów za 2 (22/34) oraz 50% za 3 punkty (10/20), miał aż 24 asysty. Najwięcej punktów zdobył Przemysław Zamojski (18), Vladimir Dragicević zdobył 17 na swoim typowym 7/9 z gry. James Florence w 16 minut na parkiecie zanotował 14 punktów i 4 asysty.

GTK próbowało ambitnie, mało wsparcie większej niż zwykle publiczności, ale odstawało wyraźnie. Quinton Hooker zdobył 20 punktów i dobrze grał w obronie przeciwko Łukaszowi Koszarkowi. Maverick Morgan miał 10 punktów i 9 zbiórek. Tym razem nie dołączyli Polacy – żaden z nich w meczu nie zdobył więcej niż 4 punkty.

Stelmet ma bilans 16-7 i dzięki porażce Cukru w Lublinie awansował na drugą pozycję w tabeli. I powinien się na niej już utrzymać. Z jednej strony będzie przecież faworytem każdego spotkania do końca rozgrywek, ale z drugiej – strata do prowadzącego Anwilu (21-4) raczej będzie już nie do odrobienia.

