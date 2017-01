Stelmet skończył jak mistrz

Stal była groźna, prowadziła przez 29 minut, momentami miała o 14 punktów więcej niż gospodarze. Ale w ostatniej kwarcie zielonogórzanie przypomnieli rywalom, że to oni ostatnio rządzą w PLK.

Niespełna siedem minut przed końcem Marc Carter trafił za dwa na 60:59 dla Stali i trener Stelmetu Artur Gronek poprosił o czas. Dokonał dwóch zmian – na boisko wrócili Łukasz Koszarek i Przemysław Zamojski, mistrz Polski zaczął grać.

W pięć minut Stelmet zaliczył zryw 13:0 i było po meczu. Bardzo dobrze wypadł w tym fragmencie Vladimir Dragicević, który trafiał, zbierał i zaliczał asysty – na początku przy trójce Karola Gruszeckiego, a na zakończenie przy trafieniu z dystansu Armaniego Moore’a. Ten drugi był zresztą najskuteczniejszym strzelcem gospodarzy – zdobył 17 punktów, zaliczył 5 zbiórek.

Stal padła, nie umiała na zryw Stelmetu odpowiedzieć, trochę na siłę w ostatnich minutach grał Szymon Szewczyk, który w całym spotkaniu miał tylko 2/11 z gry. Na moment zniknęli też Aaron Johnson i Carter, którzy wcześnie mieli spory wkład w prowadzenie gości.

Ostrowianie prowadzili w hali CRS 11:2, 16:5, a w 16. minucie – nawet 31:17 po dwóch z rzędu trafieniach Cartera. Stelmetowi bardzo pomógł wtedy James Florence, który rzucił szybkie 7 punktów. Gospodarze nie dali sobie bardzie uciec.

W skali całego spotkania Stelmet był lepszy w walce o zbiórki (36:28), lepiej też trafiał z dystansu – miał 8/18 przy 9/31 gości (Szewczyk 1/6, Łukasz Majewski 2/8). W końcówce zielonogórzanie włączyli drugi bieg i odjechali – to ich siódma wygrana z rzędu w PLK.

ŁC