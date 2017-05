Stelmet w swoim stylu – Kelati jak za dawnych lat

Mistrzowie Polski pewnie pokonali Polpharmę Starogard Gd. 82:71, ale formą nie zachwycili. Różnicę zrobili Thomas Kelati i prawie bezbłędny (9/10) Vlado Dragicević.

Mecz zaczął się tak, jak się spodziewaliśmy – dobrze zorganizowany Stelmet łatwo punktował, wykorzystując swoje przewagi na każdej pozycji na boisku. Mocno broniąc, nie pozwalał Polpharmie na dojście do łatwych pozycji rzutowych, zmuszając gości niemal wyłącznie do karkołomnych trójek. Szybko zrobiło się 20:6 dla gospodarzy.

Potem też było, jak się spodziewaliśmy. Gospodarze zaczęli grać bardzo niedbale, nie przykładając się do obrony i łapiąc proste straty w ataku. Ambitni goście nie zamierzali się poddawać i stopniowo odrabiali straty. Bez kompleksów grał Jakub Schenk (11 pkt., 6 as.), Łukasz Diduszko (14 pkt., 8 zb.) zbierał przy wyższych rywalach, szczęśliwie trafiał Uros Mirković. Polpharma wygrała II kwartę 26:22 i do przerwy przegrywała 8 punktami.

Od początku przyjemnie oglądało się Thomasa Kelatiego. Pewność rzutów i swoboda gry byłego reprezentanta Polski przypominała najlepsze lata jego kariery. „Tomek” do przerwy miał już 16 punktów na koncie, po tym jak trafił 4/4 z dystansu. Zniknął trochę w drugiej połowie, ale to on zaliczył w końcówce trójkę, która ostatecznie przypieczętowała wygraną zielonogórzan.

Po przerwie wiele się nie zmieniło. Nadal byle jaki Stelmet kontrolował przebieg meczu, gracze ze Starogardu nieustannie zostawiali serce na parkiecie, ale koniec końców brakowało im koszykarskich argumentów. Dobrze w ataku grali Martynas Pauliukenas i Schenk, ale brakowało obrońcy potrafiącego zatrzymać Vladimira Dragicevicia. Zupełnie nieudany mecz zaliczył Anthony Miles, który nie zdobył nawet punktu, a Marcina Fliegera z rytmu wytrąciły szybko złapane faule.

Goście w IV kwarcie zdołali jeszcze zmniejszyć dystans do 5 oczek, ale celne trójki Kelatiego i Łukasza Koszarka zamknęły temat. Do końca klasa dla siebie był też Dragicević, który w meczu trafił 9 z 10 rzutów z gry.

Stelmet prowadzi w ćwierćfinale 1:0. Drugi mecz tej serii w niedzielę. Tak – spodziewamy się podobnego przebiegu wydarzeń.

