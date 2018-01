Stelmet z talentem, Polpharma z sercem

Mistrzowie Polski wygrali 98:91 mecz Polpharmą w Zielonej Górze dzięki doskonałej grze w ataku. Goście pokazali sporo dobrej gry i byli blisko do ostatnich minut.

Gracze Stelmetu w sobotę bronili równie źle, jak w przegranym meczu z Treflem Sopot (wtedy stracili 94 punkty), ale tym razem udało się uratować mecz, dzięki świetnej skuteczności w ataku. Cały zespół trafił 58% rzutów z gry, w tym aż 61 % (11-18) z dystansu.

Polpharma już w pierwszej kwarcie zdobyła 26 punktów, m.in. dzięki dobrej grze Milana Milanovicia, który w całym meczu trafił 8-9 rzutów z gry i miał 9 zbiórek. Bardzo dobry debiut zaliczył Aleksandar Radukić, który w 18 minut na parkiecie zdobył 14 punktów, trafiając m.in. wszystkie 4 próby za 3 punkty. Lepiej niż w ostatnich tygodniach prezentował się też Marcin Flieger.

W Stelmecie (nie jest to zaskoczenie…) w niezmiennie wysokiej formie jest Vladimir Dragicević (21 pkt., 9-14 z gry). Fajnie widzieć, jak bardzo u Andreja Urlepa odżył Thomas Kelati (15 pkt., 3-4 z dystansu), który coraz częściej rusza się i gra, jak dobre kilka lat temu.

Nikola Marković (7 wymuszonych fauli, 3-3 z dystansu) kolejnym meczem potwierdził, że jest typem gracza, jaki bardzo pasuje do nowej wersji Stelmetu. Debiutujący hiszpański rozgrywający Alex Hernandez ( 6 pkt., 4 asysty) nie pokazał może fajerwerków, ale widać, że spokojnie poradzi sobie z rolą drugiego rozgrywającego. Jego obecność nijak na Łukasza Koszarka nie wpłynęła – kapitan zagrał na 100% z gry i zaliczył ładne double – double, z 12 punktami i 11 asystami.

Polpharma dzielnie powalczyła, ale ostatecznie nie miała szans, przy takiej przewadze talentu w składzie mistrza Polski. Tak słaba obrona Stelmetu, już w kolejnym meczu na własnym parkiecie, jest jednak trochę zaskakująca – nie z każdym rywalem da się wygrać na zasadzie „i tak rzucimy więcej niż wy”.

