„Stelmet troszkę z wyprzedaży”

– Są spore rezerwy, jeśli chodzi o konstrukcję gry, jej kompozycję. Nie można w tym momencie powiedzieć, że Stelmet gra tak i tak. Ale jest faworytem – w Zgorzelcu i w ogóle – mówi Grzegorz Chodkiewicz, pochodzący z Zielonej Góry były trener, ekspert Polsatu.

Łukasz Cegliński: Podoba się panu obecny Stelmet?

Grzegorz Chodkiewicz: A to zależy, od której strony spojrzeć.

Na początek tylko wyjaśnię, że wszystkie moje obserwacje bliskie są perspektywie normalnego kibica, który kupuje karnet. No, może trochę bardziej wnikliwie przyglądającemu się temu, co dzieje się na boisku. Nie mam informacji o tym, co dzieje się wewnątrz klubu i drużyny.

A czy mi się Stelmet podoba? Mecze – przynajmniej te w Zielonej Górze – są odrobinę nudne. I chyba jest to ogólne przeświadczenie, bo atmosfera na trybunach ostatnio siadła, a frekwencja również.

Ci, którzy przyglądali się temu zespołowi bliżej od paru lat, w tym sezonie mają odczucie, że nie ma w nim błyszczących punktów, które przyciągają wzrok.

Grali w Zielonej Górze Walter Hodge, Quinton Hosley czy Mateusz Ponitka, a teraz… No właśnie, jakby pan miał wymienić gwiazdę, to kogo by pan wymienił?

– Na pewno gwiazdą jest Łukasz Koszarek. Trochę pozytywnie mnie rozczarował, że tak powiem, bo myślałem, że będzie miał już pewne kłopoty z błyskiem na poziomie Ligi Mistrzów czy naszej ekstraklasy. Natomiast Łukasz zachowuje się znakomicie, wielkie gratulacje z mojej strony, bo ten gracz, którego znam od dziecka, ma już swoje lata.

Natomiast czy to jest dobre dla zielonogórskiej i polskiej koszykówki, że to właśnie Łukasz jest tą gwiazdą? No, tu mam wiele wątpliwości.

Wśród nowych graczy błyskotliwych nie ma. Ale może się mylę i na panu któryś z nich zrobił lepsze wrażenie?

– Z przykrością stwierdzam, że niestety się pan nie myli.

Ale umówmy się – patrząc na listę sześciu graczy, którzy zastąpili przed sezonem tych sześciu, którzy odeszli, no to wyraźnie widać, że w tym roku szukaliśmy troszkę na wyprzedaży. No tak to jest, że dysponuje się określonym budżetem i określony „towar”, że tak brzydko powiem, się uzyskuje.

Vladimir Dragicević, o którym trudno powiedzieć, co robił od maja, bo przecież w tym sezonie nie miał wcześniej klubu, nie do końca jest w tym momencie przygotowany do gry. Widać po nim, że to zawodnik sporej klasy, mógłby z marszu pomóc zespołowi dobrze ułożonemu, ale wymaganie od niego w tym momencie, by swoją grą zadecydował np. o zwycięstwie nad Partizanem, to za wiele.

Idźmy dalej – przesympatyczny gracz ten Thomas Kelati, ale po nim widać, że on ma pokiereszowane kończyny dolne. To już jest zmęczony materiał. On potrafi się odgryźć, ale to już nie będzie wódz, który w pierwszej linii pociągnie cały zespół.

Julian Vaughn to jest taki gracz-entuzjasta – to, co uda się wpakować z góry, to jego, natomiast o pozostałych elementach gry niestety musimy zapomnieć.

Igor Zajcew? Od początku nie bardzo wiedziałem, jaką rolę ma spełniać w zespole, przecież już w Rosie widać było, że trener Wojciech Kamiński nie bardzo z niego korzysta. A przecież nie przez złośliwość, ja nie znam trenera, który nie wpuszcza dobrego gracza na plac, bo go nie lubi. On może nie pracować z nim w następnym sezonie, ale jak ktoś jest dobry, to gra.

James Florence to indywidualny mistrz świata w koszykówce. W ostatnich meczach grał tak, że 15 sekund kozłował, a potem albo strzelał, albo komuś podawał z myślą, że teraz to se róbta, co chceta.

Armani Moore wygryzł ze składu Akselisa Vairogsa i skoro to on wygrał tę rywalizację, to ja sobie nie wyobrażam, co prezentował ten Łotysz.

No nie ma porównania z poprzednim sezonem, żadnego, jeśli chodzi o nowych graczy. Ta szóstka, która odeszła, to byli gracze pełną gębą. A ci, którzy przyszli, nie bardzo potrafią skomponować wspólnie grę.

A trener Artur Gronek jak radzi sobie w roli dyrygenta?

– Jeszcze za wcześnie, by to oceniać.

Jestem całym sercem i całym sobą za decyzjami, by Kamiński prowadził Radom, Łukomski – Szczecin, Frasunkiewicz – Gdynię, Ignatowicz – Koszalin, a Gronek – Zieloną Górę itd. Większość z nich daje sobie radę.

W Stelmecie na ławce jest zresztą ciekawa polska ekipa, bo przecież tworzą nią także Arek Miłoszewski i Andrzej Adamek, i ja bym dał jeszcze czas. Jestem daleko od oceniania. Nie mają lekko.

Mówi pan, że obecny Stelmet jakoś wyjątkowo się panu nie podoba, ale jednak – mimo kilku wpadek – wygrał zdecydowaną większość meczów w PLK i zwyciężył w 4 z 10 meczach Ligi Mistrzów. Jakieś pozytywy – poza Łukaszem Koszarkiem – chyba są?

– W poszczególnych meczach kolejni gracze bardzo ładnie prezentują się indywidualnie. Nemanja Djurisić gra bardzo dobre 2-3 mecze, w tylu innych nieźle pokazuje się Moore. Adam Hrycaniuk gra swoje, ale miał spotkanie za 16 punktów. I to moim zdaniem jest sygnał, że czas będzie pracował dla tego zespołu i trenera Gronka.

Jeżeli uda się stworzyć taką kompozycję gry, by za każdym razem wykorzystać wszystkie atuty indywidualne tych graczy, to z większą przyjemnością będzie się oglądało ten zespół.

Djurisicia się przyjemnie ogląda.

– Tak, choć ma także mecze zerowe, jak np. ostatnio z Partizanem, gdzie wydawało się, że rywal jest słabszy od AEK Ateny. Djurisić to jest chłopiec, który mimo wszystko jeszcze uczy się europejskiej koszykówki. Zresztą podobnie jest z Moorem, oni obaj nie zawsze dobrze potrafią się wkomponować w grę w zależności od przeciwnika.

To powoduje sytuacje, które widać – trener Gronek nie bardzo wie, na co może liczyć od danego gracza w danym meczu. Wie, na co może liczyć od Koszarka czy Hrycaniuka, a od niedawna też Dragicevicia, ale już na przykład od Karola Gruszeckiego czy właśnie Djurisicia – nie jest pewien.

Stelmet potrzebuje tylko czasu czy może jeszcze jakichś zmian w składzie?

– Nie ma w tej chwili zespołu na świecie, w którym nie można byłoby wymienić jakiegoś gracza z korzyścią dla gry. Natomiast są uwarunkowania finansowe. Podejrzewam, że w tym zespole – o ile nie będzie kontuzji na kluczowych pozycjach – znaczących zmian już nie będzie.

Ja uważam jednak, że są spore rezerwy, jeśli chodzi o konstrukcję gry, jej kompozycję. Zespół jeszcze nie do końca prezentuje taki swój styl. Nie można w tym momencie powiedzieć, że Stelmet gra tak i tak. Bardzo różnie to w poszczególnych meczach wygląda – zmieniają się piątki i rotacja.

W meczu z Partizanem byliśmy zaskoczeni, podejrzewaliśmy choroby czy urazy, że Dragicević był wyciągany z ławki na ósmej pozycji w rotacji. Ale, jak mówię, czas będzie pracował dla tego zespołu, jeśli faktycznie tym zespołem się stanie. Bo jeśli to będzie zlepek indywidualności, to zespołu nie będzie nigdy.

Na razie go pan nie widzi?

– Nie, nie, żeby była jasność – widzę zespół, który ma spore rezerwy.

Czy Stelmet wciąż jest najpoważniejszym kandydatem do mistrzostwa Polski?

– Przede wszystkim ustalmy jedną rzecz – my nie rozmawiamy o zespole, który awansował do ekstraklasy i sobie w niej gra. My rozmawiamy o tuzie naszej polskiej koszykówki. Musimy mieć inne wymagania wobec drużyny, która gra w Lidze Mistrzów.

Jeżeli Stemet nie zdobędzie w tym sezonie mistrzostwa Polski, to będzie to trzeba uznać za porażkę. Ostatnio nie udało się zdobyć dubletu, czyli mistrzostwa i pucharu, co moim zdaniem też było porażką. Jeśli teraz któreś z tych trofeów też wyląduje w innym miejscu, to również będziemy uważali, że jest brak sukcesu.

Kto jest faworytem świątecznego meczu w Zgorzelcu?

– Stelmet. Mimo, że po drodze katastrofalnie przegrał mecz w Słupsku, a i porażka w Dąbrowie Górniczej była zasłużona i bezdyskusyjna.

Turów jest po bardzo dużej przebudowie, odeszła większość gracz z poprzedniego sezonu, a rok wcześniej odeszli wszyscy. To wciąż drużyna w budowie i jeżeli Stelmet zagra na swoim poziomie – takim średnim poziomie na ten czas, to mimo wszystko powinien w Zgorzelcu spokojnie wygrać.

A mówię to jeszcze dlatego, że to już mecz istotny. Spotkanie, które Stelmet przegrał w zeszłym roku w Lublinie, nie było porażką istotną, było wstydliwą. Natomiast teraz wchodzimy już w fazę układania się przed play-off. Raz, że w tabeli, a dwa – psychicznego. Gdyby okazało się, że Stelmet przegrał w Zgorzelcu zdecydowanie, to będzie to sygnał dla ligowych przeciwników, że w tym sezonie mistrza można bezkarnie bić. A to byłoby bardzo niedobre. Oczywiście dla zespołu zielonogórskiego.

