Stal walczyła pięknie, ale mistrzowie Polski byli lepsi, silniejsi, skuteczniejsi – szczególnie w czwartej kwarcie. Przy ogłuszającym dopingu fanów obu drużyn i po świetnym spotkaniu Stelmet wygrał mecz nr 5 95:71 i awansował do finału, w którym spotka się z Polskim Cukrem Toruń.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

„Stalówka kooooosz!” – niosło się po hali CRS, gdy kosze Christo Nikołowa i Shawna Kinga dały gościom prowadzenie 52:51 w 24. minucie meczu. Atmosfera na trybunach od początku była wyjątkowa, kibice obu drużyn – miejscami siedzący tuż obok siebie – z pasją wspierali swoje drużyny.

Ale wystarczyły trzy minuty, by na trybunach zaczęło dominować ogłuszające „Zastal! Zastal!” – po czasie dla Artura Gronka Stelmet zaliczył zryw 10:0. Gospodarze wrócili na boisko ze złością w oczach, przycisnęli w obronie, w ataku trafiali Moore, Djurisić, Kelati i Koszarek, obrońcy tytułu wrócili na prowadzenie, nawet 61:52.

Tylko że to był mecz ucieczek i pogoni. Gdy w ostatniej sekundzie trzeciej kwarty Aaron Johnson trafił za trzy zmniejszając straty do 65:68, ławka Stali wyskoczyła wysoko, jej prezes Paweł Matuszewski przeżywający mecz tuż obok rezerwowych, napinał mięśnie, a kibice gości znów ryknęli z balkonu.

Czwarta kwarta trzymała w napięciu przez kilka minut, potem Stelmet odjechał. Wielką pracę pod koszami wykonywał Adam Hrycaniuk (15 punktów, 9 zbiórek), jakość rezerwowych Stelmetu udowadniali także James Florence i Przemysław Zamojski. Gospodarze kontrolowali sytuację, choć znakomity momentami Marc Carter trzymał Stal w grze.

Zielonogórzanie nie dali sobie jednak wygrać tego zwycięstwa, rozszalał się w czwartej kwarcie Armani Moore (21 punktów, 6 zbiórek, 3 asysty), a Stal osłabła fizycznie – Stelmet wygrał ostatnią część 27:6, cały mecz 95:71 i po raz piąty z rzędu awansował do finału.

Spotkanie było świetne, a lepiej zaczęła Stal – goście grali z większą werwą i do kosza. Nie tylko znajdowali pozycje pod koszem, ale też skutecznie atakowali deskę. Inna sprawa, że Stelmet im na to wszystko pozwalał – doszło nawet do tego, że dobitkę z powietrza miał Kamil Chanas.

Goście prowadzili 14:9, gdy za trzy – po nieudanej wstawce Stelmetu obrony na całym – trafił Carter. Do tego na ławce po dwóch szybkich faulach usiadł z muchami w nosie Vladimir Dragicević. Ale też właśnie wtedy na boisku pojawiać zaczęli się rezerwowi, których zielonogórzanie mają lepszych niż Stal.

Obroną gości kilka razy zakręcił James Florence, pod koszem lepiej niż Robert Tomaszek powalczył Hrycaniuk, skutecznie zagrali Zamojski i Karol Gruszecki – Stelmet zakończył pierwszą kwartę zrywem 17:2!

Jednak świetny Carter (11 punktów do przerwy), a także harujący w obronie i dobrze kierujący atakiem Aaron Johnson (8 asyst), nie dawali za wygraną. Stal nie pozwoliła sobie uciec, do przerwy przegrywała tylko 42:47. A byłoby jeszcze lepiej, gdy nie fatalne pudła Kinga i Tomaszka spod kosza.

Stal przegrała zacięty półfinał 2-3, ale i tak należą się jej za ten sezon wielkie brawa. W Ostrowie zbudowano zespół, który postraszył najsilniejszych.

Pełne statystyki z meczu – TUTAJ.

ŁC

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>