Stelmet ucisza Włocławek – wróciła obrona mistrzów

Dużo lepiej zorganizowany, dobrze broniący Stelmet pewnie wygrał we Włocławku z Anwilem 90:74 i w półfinale mamy 1:1. Martynas Gecevicius trafił 5 razy z dystansu.

To są buty LeBrona Jamesa – też możesz w nich zagrać! >>

Stelmet nie przygotował rewolucji, ale od początku bronił wyraźnie lepiej. Anwil popełniał dużo strat (10 w pierwszej połowie) i tylko 3 celnym trójkom Jakuba Wojciechowskiego zawdzięczał, że przygrywał do przerwy jedynie 35:43.

Obrona zielonogórzan, ale i dziwna beztroska Ivana Almeidy (1/7 z gry, 4 straty do przerwy) dawały minimalną przewagę mistrzom, tym razem rozważnie prowadzonym przez Jamesa Florence’a.

Drugą połowę Anwil zaczął bez Kamila Łączyńskiego (3 faule) i jego gra w ataku wyglądała bardzo topornie. Po celnej trójce z faulem skutecznego Przemysława Zamojskiego Stelmet w 3. kwarcie prowadził już 52:43, a po zwariowanym slalomie i trafieniu Vladimira Dragicevicia już 58:45.

„Firmowa” strefa Anwilu niewiele zmieniła, Stelmet wciąż miał mnóstwo otwartych pozycji, a gospodarze grali bardzo nerwowo. Na początku 4. kwarty, po kolejnym trafieniu z dystansu z Martynasa Geceviciusa (5/8 zza łuku, 18 pkt.), goście prowadzili pewnie 72:52, a w Hali Mistrzów zrobiło się cichutko. Gospodarze w ostatnich minutach próbowali jeszcze presji na całym boisku, ale Stelmet radził sobie z nią po profesorsku.

Oprócz płynnie prowadzonego ataku, Anwilowi bardzo zabrakło Ivana Almeidy, który zagrał być może najsłabszy mecz w sezonie, który trafił tylko 3/11 z gry i miał aż 7 strat. Najlepszym graczem gospodarzy był Jaylin Airington, który zdobył 14 punktów.

Dla Stelmetu Dragicević zanotował 21 punktów i 9 zbiórek. W półfinale mamy 1:1, czas teraz na 2 mecze w Zielonej Górze.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

To są buty LeBrona Jamesa – też możesz w nich zagrać! >>