Stelmet vs. Anwil – dla kogo pierwsza runda w PLK?

To będzie jak dotąd najważniejszy mecz aktualnego sezonu koszykarskiej ekstraklasy. Kulejący ostatnio mistrz Polski zagra w Zielonej Górze z aktualnym liderem. W środę może się jednak okazać, że zyska ktoś trzeci…

Środowy mecz (godz. 18.00, transmisja na Polsacie Sport) zapowiada się niezwykle ekscytująco i jednocześnie trudno w nim wskazać faworyta. Obie drużyny mają swoje argumenty.

Dlaczego może wygrać Stelmet?

– Andrej Urlep miał już nieco czasu, by poukładać zespół po swojemu, poćwiczyć nowe zagrywki, przyzwyczaić do pożądanej przez siebie intensywności gry,

– Vladimir Dragicević odnalazł się także u nowego trenera i wciąż gra na świetnym poziomie, będzie stanowił różnicę pod koszem,

– Stelmet nie ma zwyczaju przegrywać w PLK na własnym parkiecie. W tym sezonie ma bilans 5-0, do tego kolejna wpadka i rosnący dystans do Anwilu i MKS oznaczałby coraz realniejszą groźbę utraty przewagi parkietu przed playoff.

Dlaczego może wygrać Anwil?

– odróżnieniu od Stelmetu, gdzie trwa remont, drużyna z Włocławka, ma zgrany i ustabilizowany skład, wygrywa spotkania nawet grając słabsze mecze,

– Ivan Almeida robi faktyczną różnicę na boisku, jest jak dotąd jednym z najpoważniejszych kandydatów do nagrody MVP, będzie sporym utrapieniem dla niedoskonałej obrony Stelmetu,

– mistrzowie Polski nadal są bez formy, niemal cudem uratowali wygraną w meczu u siebie z GTK Gliwice, tracąc aż 90 na własnym parkiecie. Skoro obronę Stelmetu rozmontował Robert Skibniewski, może to zrobić także Kamil Łączyński.

Najbardziej ucieszy się ten trzeci?

MKS Dąbrowa w środę zagra trudny mecz ze Stalą Ostrów Wlkp., ale jeśli zespół Jacka Winnickiego zaliczy zwycięstwo, to przy ewentualnej wygranej Stelmetu, to on będzie nowym liderem PLK. Ponieważ ograł już i Anwil, i Stelmet, może to oznaczać wygranie pierwszej rundy sezonu właśnie przez klub z Zagłębia.

*

Anwil ze Stelmetem spotkały się już przy okazji otwierającego sezon meczu o Superpuchar. We Włocławku minimalnie lepszy był Anwil, zwyciężając 92:89 po dogrywce i ekscytującym meczu.

Nasz typ?

Minimalna wygrana Stelmetu.

