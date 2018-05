Stelmet w półfinale – awans w cieniu kontrowersji

Mistrzowie Polski wygrali drugie spotkanie w Radomiu 93:83, wyeliminowali Rosę i w półfinale zagrają z Anwilem. Zespół z Radomia w całej serii był blisko faworytów, walcząc do samego końca.

Ćwierćfinał Stelmet wygrał 3:1, ale żadna z trzech wygranych nie przyszła mu łatwo. Także w czwartkowym spotkaniu, Rosa zagrała naprawdę dobrze, choć z powodu kontuzji nie mógł wystąpić jej pierwszy rozgrywający Ryan Harrow. Dopiero w samej końcówce, dzięki m.in. rzutom z dystansu Łukasza Koszarka i Martynasa Geceviciusa, goście z Zielonej Góry przesądzili o losach spotkania i całej rywalizacji.

Najlepszym graczem meczu był Boris Savović, który grą w ostatnich tygodniach potwierdza, że sztab Stelmetu podjął dobrą decyzję, stawiając na niego w końcówce sezonu. Serbski podkoszowy zanotował 21 punktów, 6 zbiórek i 5 asyst. Gecevicius trafił 3/5 z dystansu, a Koszarek 3/3. Dobrze grający kapitan gości zanotował też aż 11 asyst.

Obrona Stelmetu potrafiła w sporym stopniu ograniczyć grę w ataku Patrika Audy (3/9 z gry) i AJ Englisha (13 pkt.). Tylko 1 punkt drużynie dał Michael Fraser. Do bardzo dobrze grającego Michała Sokołowskiego (17/5/4) dołączyli jednak ze skutecznością jednak inni Polacy – Filip Zegzuła zdobył 16 punktów, a Marcin Piechowicz przełamał niedawną niemoc, trafiając 3/5 z dystansu. Na Stelmet to jednak ostatecznie nie wystarczyło.

Napisaliśmy w tytule o kontrowersjach, ponieważ sędziowanie – nie pierwszy raz w tej serii – pozostawiało wiele do życzenia. Taka liczba błędów arbitrów w najważniejszych meczach sezonu po prostu nie powinna się zdarzać.

Kontrowersje to też nieładne, pomeczowe wypowiedzi właściciela Stelmetu Janusza Jasińskiego, który dyskredytował na Twitterze komentatora telewizyjnego (i byłego trenera Stelmetu) Tomasza Jankowskiego, jako rzekomo stronniczego i okazującego niechęć drużynie z Zielonej Góry.

Stelmet po wygraniu serii 3:1 w półfinale będzie rywalizował z Anwilem Włocławek. Możliwe, że będzie musiał sobie radzić bez Jarosława Mokrosa, który doznał poważnie wyglądającego urazu palca.

