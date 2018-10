Stelmet walczy w Kazaniu – pierwsza gruba przeszkoda

Przystawki połknięte z sukcesem, czas na naprawdę wymagającego rywala. W sobotę Stelmet Enea BC Zielona Góra powalczy z UNICS-em Kazań w rozgrywkach rosyjskiej ligi VTB.

Stemet sezon łącznie zaczął od obiecującego 4-0, w VTB na początek pokonał Tsmoki Mińsk, ale tak naprawdę to w Kazaniu zacznie się dla niego wymagający sezon. UNICS od lat jest w rosyjskiej czołówce i także te rozgrywki zaczął na wysokim poziomie, mając zespół pełen klasowych graczy.

Rosyjski klub sięgał trzykrotnie po Puchar Rosji, ale także wygrywał EuroChallange (2004) i EuroCup – w 2011 roku, gdy w składzie był m.in. nasz Maciej Lampe. Koszykarze z Kazania występowali w prawie wszystkich rozgrywkach europejskich pucharów, a lidze VTB trzykrotnie dochodzili do finału, choć tam zawsze przegrywali.

W poprzednim sezonie, po rundzie zasadniczej, zajęli 2. miejsce wygrywając aż 22 z 24 spotkań. W fazie play-off pokonali Niżny Nowogród 3:1. Dalej odpadli jednak z Chimki Moskwa. W EuroCup także pokazali się z dobrej strony, zanotowali bilans 11-5 w rozgrywkach grupowych, a w play-off odpadli z Bayernem Monachium.

Ten sezon zaczęli bardzo dobrze. Dotychczas rozegrali 5 meczów i wszystkie wygrali. W ostatnim meczu UNICS rozgromili włoską drużynę Fiat Turyn 92:78. Rosyjski zespół tak dominował, że Włosi dopiero w drugiej kwarcie przekroczyli barierę 10 punktów (Kazań miał wtedy 33!).

Ekipa z Kazania jest pełna świetnych zawodników – jedną z gwiazd drużyny jest Senegalczyk Maurice Ndour (26 lat, 206 cm). Karierę klubową zaczynał w Realu Madryt, następnie miał swój epizod w NBA w New York Knicks. W tym sezonie w VTB notuje średnio 13,5 punktów, 3 zbiórki oraz 0,5 asysty. W meczu EuroCup przeciwko Monarowi Bar zanotował aż 29 punktów i 8 zbiórek.

Kolejnym istotnym graczem jest Pierriá Henry (25 lat, 196 cm) – amerykański zawodnik grający na pozycji rzucającego obrońcy. Poprzedni sezon spędził w tureckim Tofasie Bursa. W VTB notuje średnio 11,5 punktów, 7 asyst i 3 zbiórki.

Raymar Morgan (30 lat, 203 cm) – Amerykanin grający na pozycjach 4/5, także pozyskany z Tofasu. W 2007 r. wraz z reprezentacją USA U19 zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata. EuroCup jest liderem zespołu- 19,5 pkt, 5,5 zb, 1,5 as. W ubiegłym tygodniu został wręcz wybrany MVP kolejki tych rozgrywek. W meczu z rywalem z Turynu zanotował 25 pkt, 6 zbiórek i 3 asysty. Trafił 9/12 z gry oraz 7/8 z wolnych.

Trzecim z pięciu amerykańskich zawodników jest Jamar Smith (31 lat, 191 cm). Zawodnik bardziej doświadczony niż koledzy – występował w G lidze, w Niemczech, Francji czy Hiszpanii. Przeciwko Rytas Wilno rzucił ostatnio 19 punktów.

UNICS to oczywiście nie tylko Amerykanie. W składzie jest także bardzo doświadczony grecki podkoszowy Kostas Kaimakoglu oraz reprezentant Rosji Anton Pankraszow (rzucający, 32 lata, 200 cm) oraz Artiem Klimienko (24, 214 cm), coraz lepszy środkowy.

Spotkanie odbędzie się w Kazaniu, więc zielonogórzanie mieli do pokonania prawie 2600 kilometrów, aby znaleźć się w stolicy Tatarstanu. Mecz w sobotę zacznie się o godzinie 17:00 czasu polskiego. Transmisja odbędzie się na oficjalnej stronie ligi: http://www.vtb-league.com/en/

Krzysztof Sycz, @PulsBasketu

